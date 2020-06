Derechos Humanos de Jalisco acredita ejecución extrajudicial de Giovani

Your browser does not support the video tag.

Giovanni López, quien falleció tras ser detenido por policías municipales de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, fue víctima de una ejecución extrajudicial, ya que su detención fue ilegal y las agresiones que le causaron la muerte fueron “consientes y desproporcionadas”.

Así lo determinó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (Cedhj), en un reporte dado a conocer el pasado jueves, donde refirió que el hombre de 30 años murió bajo custodia de los elementos, en instalaciones del gobierno municipal, y “todo indica” que a causa de las lesiones que aparecen en el parte médico.

Refirió que durante su arresto, Giovanni fue golpeado “de manera excesiva” a la vez que éste fue realizado “sin que existiera tipo penal de por medio”, por lo que el órgano dijo que se trató de una detención “ilegal y arbitraria”.

En este sentido, la Cedhj pidió al gobierno de Enrique Alfaro Jiménez reparar el daño a los familiares de las víctimas, además de “garantizar el acceso a la verdad y justicia”.

Tras haber salido a comer con su familia, Giovanni fue arrestado por hasta 10 elementos de la policía municipal el pasado 4 de mayo; las declaraciones oficiales mencionan que la detención se debió a comportamiento violento; sin embargo testigos aseguran que se le detuvo por no llevar cubrebocas.

Tras el incidente de Giovanni, iniciaron en Jalisco y otras ciudades del país protestas contra la violencia policiaca, las cuales terminaron en la detención de manifestantes, mientras que se informó de la vinculación a proceso de los policías implicados en la muerte del hombre en Ixtlahuacan de los Membrillos.

Fuente: Animal Político/Marca

Editado por David Celestino