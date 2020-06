Your browser does not support the video tag.

El gobierno de la ciudad de Puebla impartirá 12 talleres de virtuales, a través de su cuenta de Facebook, en la producción de alimentos, cultivo y cosecha de frutas, el uso de diversas plantas, así como la creación de compostas, a partir del 15 y hasta el 30 de junio.

Lo anterior con el fin de impulsar la autosuficiencia alimentaria en el municipio, además de brindar herramientas útiles de cultivo en el contexto urbano, según indicó el ayuntamiento en un comunicado.

Los cursos se transmitirán en vivo desde la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, la cual encontrarás dando clic aquí, a partir de las 10:00 horas iniciando el próximo lunes 15 de junio.

Estos talleres serán de lunes a viernes y cada día se abordarán temas de nutrición, organización familiar, elaboración de compostas, de semilleros y la producción de alimentos desde casa.

Para la segunda semana, se enseñará sobre sistemas de autoriego, elaboración de abono, manejo de plagas, plantas medicinales y siembra de maíces nativos, mientras que se cerrará con un breve taller de cuidado a las abejas y una mesa para compartir experiencias.

Editado por David Celestino