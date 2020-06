Ciudadanos podrán denunciar trabajo infantil en calles y cruceros

Your browser does not support the video tag.

El “Protocolo para atender a menores en situación de calle y cruceros” que realizan trabajo forzado, contempla que cualquier ciudadano pueda denunciar este tipo de prácticas por parte de familiares o padres, y en caso de no estudiar, se les incorporará al sistema y serán becados.

Durante una transmisión en vivo por Facebook, Vanessa Barahona de la Rosa, titular del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), explicó que lo anterior es una propuesta, pues aún no ha establecido el protocolo.

Sin embargo, previó que tanto ciudadanos, como autoridades locales y estatales podrán denunciar situaciones de trabajo infantil en calles y cruceros de Puebla, para que de esa manera intervenga el DIF, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado, y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Barahona de la Rosa detalló que hasta el momento no tienen definido a qué número se realizarían las denuncias, aunque previó que sería al 911 con la ayuda del C5, pero explicó que sería de gran ayuda que se cuente con un número propio para ello.

Una vez que autoridades hayan identificado el sitio y visualizado que el menor está realizando trabajo forzado, se debe hablar con las personas con que se encuentre, familiares o padres, para determinar si incurren en algún delito por permitir que los menores realicen dichas actividades.

Además, en caso de comprobar que el niño, niña o adolescente no estudia, se le incorporará al sistema educativo, así como se le apoyará mediante algunas de las becas disponibles, como por parte de la SEP o de la Secretaría de Bienestar.

Barahona de la Rosa indicó que el DIF deberá realizar una valoración de la situación, y se corrobora que el menor es víctima de violencia intrafamiliar, se le canalizará a alguno de los albergues, para luego hacerle una evaluación médica, aunque de lo contrario, se reincorporaría al seno familiar.

No obstante, mencionó que aún es necesario realizar foros para poder determinar bien el protocolo de actuación en caso de que un menor trabaje en la calle o cruceros.