CCE de Puebla pide “piso parejo” en medidas para prevenir Covid-19

Ante el anuncio del gobernador Miguel Barbosa Huerta de decretar que no hay condiciones para reactivar las industrias automotriz y de la construcción, el CCE de Puebla pidió “piso parejo” en las medias para prevenir el Covid-19 y acciones “contundentes” por incumplir.

Lo anterior, este viernes a través de un pronunciamiento respecto a la decisión del mandatario de no autorizar la reapertura de las grandes armadoras —Volskwagen y Audi–, ni de las obras en construcción, a fin de evitar contagios de Covid-19.

De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sus 26 organismos han “acatado cada una de las medidas implementadas por este gobierno”, pero remarcaron que “de continuar sin reactivación de actividades económicas, los ciudadanos y las empresas seguirán siendo afectados en su economía, empleos y seguridad”.

En este sentido, afirmó que “tomaremos con responsabilidad este decreto que anunció el Ejecutivo del Estado”, el cual se publicará este 12 de junio en el Periódico Oficial del Estado.

No obstante, llamaron al gobierno estatal “a tomar acciones con responsabilidad para tener un piso parejo en la actividad de los ciudadanos y solo así contener la Pandemia”.

Y es que reclamó que las medidas de confinamiento sólo aplican a 3 de cada 7 poblanos de la economía formal, pues ve “con alarma que hasta ahora no existan acciones contundentes en lugares con grandes concentraciones de personas como: mercados, tianguis y zonas con presencia de ambulantaje, los cuales carecen de protocolos de sanidad y falta de apoyo para el resguardo de las personas”.

También pidieron “transporte digno que cumpla con cada una de las medidas requeridas para evitar contagios” y “si es necesario endurecer las penalizaciones”.

Asimismo, solicitaron que el uso del cubrebocas sea obligatorio y cuente con una penalización el no portarlo”.

Reafirmaron que “la curva de contagios no cederá si la sociedad en general no acata los protocolos de prevención y mantiene la jornada de sana distancia”

En cuanto a los empresarios, le pidieron que, del 15 al 22 de junio, “terminen de establecer y ajusten sus protocolos para la reapertura programada, así como también comiencen con las pruebas de simulación para ofrecer a visitantes, consumidores y colaboradores un entorno seguro”.