Aprende hábitos para aminorar el cambio climático con serie

Con el objetivo de concientizar a niños y jóvenes sobre la problemática del calentamiento global, se emitirá la serie “El cambio climático nos toca”, la cual abordará el tema desde temas de salud, energía y hábitos para aminorar esta situación.

Este programa contará con ejemplos de prácticas sustentables como la producción sustentable, el consumo responsable, la conservación de ecosistemas, además del uso eficiente de energías y otras actividades que ayudarán a reducir la emisión de gases.

El programa, presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), será emitido a través de televisión abierta y de paga por la señal de Ingenio TV.

Esta puede sintonizarse a través del canal 14.2 de televisión abierta, así como en los canales del sistema de cable 164 y 367 de TotalPlay, 260 de Sky, 306 en Dish, 480 de IZZI, 135 Megacable, 131 de Axtel y en el Facebook y Youtube de Televisión Educativa, quien produce la serie.

El programa formará parte de la programación especial de “Verano Divertido”, del programa de educación a distancia de la SEP, el cual empezará el próximo lunes 15 de junio.

