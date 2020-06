Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la próxima semana presentará una denuncia contra los despachos que extendían facturas falsas para evadir impuestos y adelantó que se permitirá a los contribuyentes regularizar sus adeudos fiscales.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el mandatario afirmó que daría a conocer la denuncia al regreso de su gira por el país; señaló que los dueños de estos despachos se hicieron “muy ricos” dejando a miles de contribuyentes con la problemática.

“Vamos a dar a conocer sobre el fraude de las famosas factureras, miles de millones de pesos de personas que se dejaban engañar con esos mecanismos para no pagar impuestos. Si tenían que pagar un millón, les decían: entréganos 100 mil y te lo resolvemos”, dijo.

López Obrador aseveró que se actuará legalmente contra los responsables y que se pedirá a los contribuyentes que pensaron que era legal regularizarse, pues se trataba de un modus operandi con el que se beneficiaban empresas y funcionarios, señaló.

“Vamos a actuar legalmente contra los factureros y vamos a pedirle a la gente que fue sorprendida, que pensó que era legal o que podía serlo, les vamos a mandar sus avisos para que se regularicen. Hay muchos que lo están haciendo (dicen) está mal lo que hizo mi contador, que yo permití y corrijo”, declaró en Palacio Nacional.

Editado por David Celestino