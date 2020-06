SSP detiene a narcomenudista de Facebook en Fuentes de San Bartolo

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo en la colonia Fuentes de San Bartolo a Jorge R, de 30 años, presunto narcomenudista que comercializaba drogas a través de Facebook y sería integrante de una banda a cargo de “El Zatena”.

Según el reporte oficial, inspecciones en la web ubicó un perfil de la red social mencionada, en el que se ponía a la venta la droga LSD, por lo que después de las averiguaciones se detectó una venta de estupefacientes en la colonia antes mencionada de Puebla capital.

En las cercanías de la avenida 16 de Septiembre y la 137 Poniente, agentes captaron a Jorge R, quien fue asegurado luego de que se le encontrara en posesión de 25 cuadros de aparente LSD.

El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, mientras que la SSP indicó que formaría parte de un grupo criminal que comercializa drogas a través de redes sociales, a cargo de un sujeto apodado “El Zatena”.

Editado por David Celestino