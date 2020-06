Your browser does not support the video tag.

El uso rutinario del cubrebocas en lugares públicos evitaría nuevos brotes de Covid-19, si la población los usara se podría mantener el número de contagios por debajo del 1.0 y se evitaría nuevas oleadas, así lo detalló un estudio de las universidades británicas Cambrige y Greenwich.

Los resultados son parte de la publicación “Proceedings of the Royal Society”, que señaló que el uso de esta herramienta de protección combinado con las medidas de confinamiento lograría una diferencia que podría ofrecer una manera aceptable de gestionar la pandemia y reabrir la actividad económica mucho antes de que haya una vacuna efectiva.

Se señaló que incluso las mascarillas hechas en casa pueden reducir la tasa de transmisión si son usados por muchas personas y no solo por aquellas que muestran síntomas del Covid-19.

Mi mascarilla y la tuya nos protegen

Por ello, los expertos solicitaron que se divulguen campañas de información en países ricos y otros en vías de desarrollo con mensajes como: “mi mascarilla te protege, la tuya me protege”.

“Nuestro análisis respalda la adopción inmediata y universal de cubrebocas por la ciudadanía”, subraya el principal autor, Richard Stutt, de la universidad de Cambridge.

Los expertos observaron que en todos los escenarios analizados el uso rutinario de cubrebocas por un 50 por ciento o más de la población rebajó la propagación del virus por debajo del 1.0, aplanando futuros brotes de la enfermedad y posibilitando medidas menos estrictas de confinamiento.

Si el 100 por ciento de la población combinara su uso en público con otras medidas intermitentes de confinamiento se evita el resurgimiento del virus durante los 18 meses requeridos para dar con una posible vacuna, advirtieron.

Cabe mencionar que el Coronavirus se trasmite al respirar partículas que contienen el virus que exhalan personas infectadas cuando hablan, tosen o estornudan, por lo que de no tener un cubrebocas es de vital importancia una distancia de al menos 1.5 metros entre las personas.

Ante estos escenarios se han establecido medidas de prevención obligatorias como el uso de cubrebocas en las escuelas públicas del país, así como en el transporte público.