Si eres cliente o trabajas en estéticas no olvides estos consejos

Your browser does not support the video tag.

Como cliente o empleado de una estética o barbería recuerda que en la nueva normalidad todo el personal debe lavar sus manos después de cada servicio, así como tener las uñas cortas, sin pintar y no utilizar alhajas en las manos y el uso de cubrebocas será obligatorio –en clientes también—.

Estas son algunas de las indicaciones que proporcionan los manuales elaborados por autoridades federales, respecto a cómo retomar las actividades luego de que finalizara la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Otras de las medidas señaladas es la limpieza dos o más veces al día de mesas, espejos, sillones y carritos de trabajo.

También se recomienda no realizar barrido en seco, así como fomentar el levantamiento del cabello con un cepillo y recogedor pequeños.

En las recomendaciones generales se hace énfasis en la distancia entre empleados, no tocarse la cara en especial la boca y los ojos, además de no compartir objetos personales como lapiceros y audífonos.

Si usas uniforme, al término de la jornada cámbiate de ropa y llévala a casa en una bolsa de plástico.

Cabe mencionar que el propósito de estas recomendaciones es que ningún trabajador y cliente de barberías y estéticas corran riesgos y contraigan el Covid-19, pues hasta junio con 19 mil 897 casos activos y 14 mil 73 camas ocupadas a nivel nacional, la curva epidemiológica lleva 14 días estancada, por lo que las predicciones oficiales quedaron rebasadas.