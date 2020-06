Sedena atiende caso de militares captados en condiciones deplorables

Your browser does not support the video tag.

Tras la difusión de fotos en redes sociales, donde se observa a personal militar dentro un cuarto en condiciones deplorables, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó ya se tomaron “las medidas necesarias y se corrigió esta lamentable situación”, además de que investigar el caso.

Así lo dio a conocer a la opinión pública, a través de un comunicado emitido este jueves , donde informa a la opinión pública que en relación a las imágenes que circulan en redes sociales, donde se observa a personal militar descansando en el suelo en deplorables condiciones, señaló que este hecho “se considera como un evento aislado, ya que no corresponde a los valores y principios con los que se rige el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.

Indicó que, de manera inmediata, se iniciaron las investigaciones con el fin de actuar conforme a derecho y aplicar las acciones establecidas en las leyes y reglamentos militares.

Asimismo, descartó la versión de que el personal captado en las fotografías esté infectado por el coronavirus que cause Covid-19.

Y es que, desde el mediodía, circulan en redes sociales fotografías donde se ve a por lo menos siete uniformados dentro un cuarto, recostados o sentados sobre láminas de cartón, así como de un retrete y regaderas sucias.

Por su parte, la dependencia difundió fotos en las que se aprecia a personal sanitizando el cuarto, instalando literas adentro y los baños lucen limpios.