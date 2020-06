Your browser does not support the video tag.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, anunció que la Liga MX regresará el próximo 24 de julio con el torneo de Apertura 2020, pero se jugará a puerta cerrada hasta que autoridades sanitarias lo indiquen y se reinstalará la fase de reclasificación o “repechaje”.

Luego de una reunión de la Asamblea General de la liga, se dio a conocer que la jornada 4 y 9 del certamen se jugarán a mitad de semana, como fechas dobles, mientras se plantea que la final sea el 12 de diciembre, aunque en caso de que un equipo mexicano califica al Mundial de Clubes se recorrería hasta el 23 de diciembre.

Con el regreso del repechaje, los primero cuatro equipos de la tabla clasificatoria entran directo a La Liguilla, mientras que del 5 al 12 lugar se enfrentarán en un único partido por cuatro lugares clasificatorios.

Los últimos tres lugares de la Liga MX pagarán una multa, cuyo monto se destinaría a la Liga de Expansión, el último recibirá una infracción de 120 millones, el penúltimo 10 y el antepenúltimo 50 millones de pesos, mientras que si hay residencia en el último lugar deberá pagar 20 más.

Fuente: Marca

Editado por: David Celestino