Your browser does not support the video tag.

En Puebla, 239 mil 588 alumnos de Educación Media Superior recibirán Becas Benito Juárez -800 pesos mensuales que se dan cada bimestre-, concentrando el 6.1 por ciento del total de beneficiarios -3 millones 927 mil 625-, siendo el cuarto estado con más estudiantes apoyados.

De acuerdo con datos del gobierno federal, el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Jalisco concentran el 40.9 por ciento del total de becas.

Para el caso de Puebla, serán 239 mil 588 alumnos de Educación Media Superior los que recibirán el apoyo de mil 600 pesos bimestrales, los cuales ya podrán recibir directamente a una cuenta bancaria si es que tiene entre 15 y 17 años, misma que contará con la supervisión de un padre o tutor.

El estado logró ubicarse así como el cuarto que más becas recibirá y concentró el 6.1 por ciento del total, mientas que el Estado de México se encuentra a la cabeza con 518 mil 755 (13.2 por ciento), seguido por la Ciudad de México con 347 mil 694 (8.9 por ciento), luego Veracruz en el tercer sitio con 261 mil 792 (6.7 por ciento) y en quinto Jalisco con 239 mil 588 (6 por ciento).

Por otra parte, las entidades que menos becas recibirán son: Colima (24 mil 611), Baja California Sur (29 mil 579) y Campeche (31 mil 037).

Además, durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la coordinadora nacional del Programa de Becas Benito Juárez, Leticia Ánimas Vargas en compañía de secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, indicó que son en total 3 millones 927 mil 625 los estudiantes que se verán beneficiados con dichos apoyos.

Mientras que el titular de la SHCP anunció que jóvenes de entre 15 y 17 años podrán abrir una cuenta bancaria para poder recibir ahí los apoyos por parte de la Federación a través de las Becas Benito Juárez, además de que de igual forma, quienes reciban un ingreso por trabajar o prestar algún bien o servicio, podrán tener acceso a una cuenta bancaria.

Sin embargo, las cuentas no podrán recibir más de 18 mil pesos, no puede ser candidatos para contratar créditos, pero si podrán pagar bienes y servicios, recibir fondos provenientes de programas sociales del gobierno federal o su salario, y los padres o tutores podrán consultar los movimientos que realicen los alumnos.