El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado aprobó una prórroga a la suspensión de labores y términos procesales, del 16 al 30 de junio de 2020, por lo que las actividades se reanudarán el 1 de julio, a causa del Covid-19.

Mientras tanto, se mantiene vigente el Plan de Continuidad de Operaciones aprobado por el Consejo de la Judicatura el pasado 17 de marzo, por el cual se implementan medidas como la formación de equipos de guardia en los órganos jurisdiccionales y administrativos, para atender los casos de urgencia o de excepción marcados por la ley.

También continúan los acuerdos relacionados al desahogo de sesiones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en pleno a distancia, al uso de herramientas electrónicas en las sesiones no presenciales del Consejo de la Judicatura, así como a la reciente implementación de un sistema de citas en línea, a través de la página del tribunal para la presentación de demandas en todas las materias, y la notificación de sentencias vía correo electrónico.

De igual forma permanecen vigentes las disposiciones del Consejo de la Judicatura referentes al catálogo de casos urgentes en todas las materias, así como aquellas encaminadas a proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el interés superior de niñas, niños y adolescentes durante procesos judiciales.