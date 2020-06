Piden a Congreso reformas para facilitar registro de independientes

Your browser does not support the video tag.

Organizaciones sociales presentaron una solicitud al Congreso local para reformar la Ley Electoral y el Coipeep, ya que es más fácil registrar un partido político nuevo en Puebla que cubrir los requisitos para lograr una candidatura independiente.

En rueda de prensa, en la puerta principal del Legislativo poblano, Violeta Lagunes Viveros de la organización “Todos para Todos” y Marco Antonio Mazatle Rojas, del Observatorio Ciudadano Laboral, señalaron que hay disparidad entre lo que se pide a nivel local, con el federal.

Explicaron que para un aspirante por la vía independiente a gobernador se pide el 3 por ciento del padrón nominal, que hasta la elección pasada equivalía a 135 mil firmas de las dos terceras partes del estado, mientras que para un nuevo partido político solo se necesitan 12 mil rúbricas que es el 0.26 por ciento.

Situación similar para buscar una diputación local, ya que se pide igual el 3 por ciento de las dos terceras partes del distrito a representar, en cambio, para un legislador federal se requiere el 2 por ciento, además de que el tiempo para recabarlas es menor.

Señalaron que esta acción la impulsan porque se tiene el antecedente de que en procesos electorales anteriores al IEE perdió varios juicios contra candidatos independientes que recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), como Ana Teresa Aranda Orozco, cuanto buscó la minigubernatura en 2016.

Agregaron que otro de los “candados” es que se dan plazos cortos para los aspirantes, ya que en una semana tienen que contar con una asociación de nueva creación y una cuenta bancaria a pesar de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) prohíbe la apertura de cuentas a organizaciones políticas.

Tienen 3 meses para reformarlo, dicen

Además, mencionaron la complejidad de la aplicación digital para registrar estas firmas, ya que en la validación no aparecen todas, lo que ha generado que sean acusados falsificar rúbricas, sumado a que cada vez que hay una impugnación, el IEE acostumbra a reservar las resoluciones hasta concluir el periodo de registro de los candidatos.

Ante esto, Lagunes Viveros y Mazatle Rojas recordaron que los diputados locales, en menos de una semana, aprobaron la Ley de Educación mandada por el Ejecutivo, por lo que cuentan con al menos tres meses para hacer las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla (Coipeep).

Sin precisar si buscan que sea el 1 por ciento el número de firmas que pidan para las candidaturas independientes, señalaron que los artículos que deben modificarse en son los que van del 201 al 215, del Capítulo II del Coipeep.

Finalmente, comentaron que presentarán al Instituto Electoral del Estado (IEE) igual una solicitud para que “a la mayor brevedad”, a través de un proceso incluyente, elabore los lineamientos y convocatoria a aspirantes a candidaturas independientes, toda vez que será en septiembre cuando dará inicio el proceso electoral para presidentes municipales y diputados locales.