Your browser does not support the video tag.

Las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia para la Cooperación Policial de la Unión Europea (Europol) concluyeron negociaciones para suscribir un acuerdo de Trabajo cuyo fin es frenar el flujo ilícito de armas.

De acuerdo con un comunicado de la SSP se busca ampliar la cooperación y el combate a la delincuencia organizada transnacional, también para detener el tráfico de componentes, municiones y explosivos.

El Acuerdo de Trabajo contempla un sistema seguro de intercambio de información entre las partes, la vinculación de México con agencias y autoridades de países miembros de la Unión Europea, así como con terceros países y otras organizaciones asociadas a Europol. También se considera la posibilidad de designar a un oficial de enlace mexicano en la oficina central de Europol en La Haya.

La firma del Acuerdo de Trabajo por las partes contratantes se coordinará para las próximas semanas, dada la aprobación del mismo por el Consejo de Administración de Europol el 10 de junio pasado, para su inmediata entrada en vigor.

Esta nueva colaboración con la Agencia policial de la Unión Europea pone de manifiesto que ambas partes cuentan con marcos jurídicos sólidos que nos permitirán avanzar hacia un esquema formal de cooperación en el rastreo de armas ilícitas, mutuamente benéfico.

Para México, este Acuerdo complementará los esfuerzos en el marco de su estrategia global para detener el tráfico ilícito de armas y la delincuencia organizada transnacional.