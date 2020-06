Your browser does not support the video tag.

Ante varios casos de robos a casa habitación, principalmente en fraccionamientos cerrados, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que son “muchas” las empresas de seguridad privada las que son investigadas por estar involucradas.

Así lo dijo durante su rueda de prensa matutina, donde sostuvo que desde hace dos meses se revisa el funcionamiento de dichas empresas, sin especificar cuántas, de las que en el estado existen unas 200.

“Muchos de los delitos cometidos en fraccionamientos cerrados, muchos, en ellos está involucrada los integrantes de empresas de seguridad privada, en muchos casos, en muchos casos, están sujetos unos a proceso, otros a investigación”, puntualizó Barbosa Huerta.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre las diez muertes por Covid-19 que reportó Volkswagen en sus plantas de Puebla y Silao, el gobernador afirmó no tener información al respecto.

“No tengo información sobre contagios de Covid en trabajadores de la armadora Volkswagen aquí en nuestro estado», indicó, para luego agregar que pedirá a la Secretaría de Economía que entable plática con la empresa alemana para saber su situación.

En otro tema, el secretario de Gobernación (Segob) estatal, David Méndez Márquez, refirió que a raíz de la investigación –que aún sigue en proceso- por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), se ha logrado la detención de tres personas relacionadas con la venta de alcohol adulterado en Puebla.

Lo anterior, detalló, provocó la muerte de 76 personas, de las 104 que resultaron intoxicadas, mientras que 13 aún permanecen hospitalizadas y 15 han sido dadas de alta.