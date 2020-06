Institutos autónomos, sin mejorar calidad de vida ni evitaron corrupción

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en los últimos 20 años se crearon organismos autónomos con el fin de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y asegurar la transparencia, pero ello no sucedió.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que estas entidades, como los institutos Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), Federal de Telecomunicaciones (IFT), para la Evaluación de la Educación (INEE) –ya desaparecido– y las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Federal de Competencia Económica (Cofece) solo generaron más burocracia.

Puso como ejemplo que el INAI –a 18 años de creado– no acabó la corrupción ni ha logrado transparentar la vida pública. También, mencionó el Sistema Nacional Anticorrupción que contempla “salas regionales en todo el país, más la sala central, estamos hablando como de 300 cargos, imagínense cuánto cuesta eso”, y, además, se analizó en el Congreso federal que lo creó, dejando la corrupción como delito no grave “porque desde 1994 se reformó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave (…) el colmo”.

Lo anterior indicó ante la propuesta de Morena en el Senado para fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), por lo que la avaló.

Con respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que para reducir los costos de la burocracia van a plantear que solo haya una sala nacional que atienda las denuncias ciudadanas.

Es burocracia

También, puso como ejemplo el IFT, que “tiene como 40 direcciones, es un aparato burocrático excesivo” y no ha evitado los monopolios en el área de las telecomunicaciones, pues siguen habiendo empresas llamadas preponderantes. Además del INAI, cuyo presupuesto es de “mil millones de pesos al año”.

Asimismo, ejemplificó que en el sector energético crearon como cinco organismos: “la CRE, la de Hidrocarburos, hay otra para administrar los fondos derivados del petróleo, en la industria eléctrica lo mismo, la encargada de la regulación de la energía eléctrica. ¿Qué?, ¿no era suficiente el consejo de Pemex?, ¿el consejo de la Comisión Federal de Electricidad?, ¿la Secretaría de Energía?

Agregó que estos organismos del sector energético fueron los que autorizaron la compra de la planta de fertilizantes, “este escándalo de corrupción de Fertimex” o la entrega de gas a precios bajos a Odebrecht.

“Para todo creaban aparatos. Había que ayudar a los adultos mayores, el ‘Instituto para la Atención a la Tercera Edad’, el’ Instituto para la Atención a los Adultos Mayores’, y ahí se quedaba el presupuesto y no le llegaba nada a los adultos mayores; ahora es distinto, es directo”.

“Aparatos pantallas”

Por ello, afirmó que son “aparatos pantallas” a los que se les destinaba “una gran parte del presupuesto” porque los consejeros “llegaban a ganar hasta 600 mil pesos mensuales (…) eran de los mejores pagados en el mundo”.

Se trata de “una deformación que se fue creando en la estructura administrativa pública y eso es lo que queremos corregir, y ojalá y los legisladores nos sigan ayudando”, afirmó.

En este sentido, López Obrador le solicitó al Congreso federal que se queden los indispensables porque además –agregó—dichos organismos estaban llenos de recomendados de “altos funcionarios públicos”.

“Tenemos ahí iniciativas pendientes, yo sé que ahora por la pandemia tienen que cuidarse, pero ojalá y resuelvan por conferencias, teleconferencias, porque ya también es mucho tiempo que está parado el Poder Legislativo y el Poder Judicial, es mucho tiempo y hay una emergencia, pero la emergencia no sólo es sanitaria, también tenemos que atender las necesidades económicas, sociales del país (…) se necesita resolver lo de los fideicomisos porque vamos a reunir a alrededor de 250 mil millones de pesos que están dispersos para apoyo a la gente y no tener que solicitar deuda”.

Finalmente, reiteró que no se suspenderán los apoyos a diversos sectores como las víctimas del delito, becas del Conacyt, medicina a los niños enfermos de cáncer, entre otros, y se entregarán de manera directa.