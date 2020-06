Your browser does not support the video tag.

En medio de la pandemia por el Covid-19 en Puebla, este jueves dejó el cargo como titular de la Secretaría de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, y en su lugar fue nombrado José Antonio Martínez García; es el octavo cambio que se hace en el gabinete estatal.

Dicha información fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter de la dependencia estatal, en el que no se exponen los motivos de la salida del ahora exfuncionario que duró poco más de 10 meses y sólo se precisa que Martínez García es especialista en Gastrocirugía.

Uribe Téllez fue uno de los secretarios que iniciaron la administración con el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el que estaba a cargo de las acciones para contener la pandemia por Covid-19, que siguen en ascenso pues este 11 de junio sumaron 4 mil 604.

Los otros siete cambios que se han dado en el gabinete estatal son el de Karen Berlanga Valdés que fue removida de la Dirección General del Issstep el 14 de mayo pasado, cargo ahora ocupado por Miguel Ángel García Martínez.

En su momento, Berlanga Valdés, había iniciado el gobierno al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el 27 de septiembre fue relevada por Laura Olivia Villaseñor Rosales, la cual fue ratificada por el Congreso local.

Otro de los movimientos fue el de Raciel López Salazar como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en sustitución de Miguel Ildefonso Amézaga Ramírez, quien a su vez fue designado director de la Policía Auxiliar; en febrero pasado.

En enero de este año Fernando Manzanilla Prieto dejó la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de que fue ratificado, ya que tuvo el mismo cargo en el gobierno interino; tras dejar la dependencia regresó a su curul en la Cámara de Diputados y en su lugar quedó David Méndez Márquez.

Otros de los cambios

Los demás movimientos que se han dado son dos en la Secretaría de Administración, el primero tras la salida de Salomón Kuri Contreras el 20 de agosto y en su lugar llegó María Concepción Lugo Alarcón.

Sin embargo, el 15 de octubre Lugo Alarcón dejó la dependencia y en su lugar fue nombrada Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo.

Después le siguió la salida de Heliodoro Luna Vite, de la Secretaría de Infraestructura y en su lugar fue designado Juan Daniel Gámez Murillo, quien se desempeña en la administración estatal como director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).