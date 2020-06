Your browser does not support the video tag.

Pobreza: tres décadas a paso veloz // México, entre los más desiguales

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que tres largas décadas de combate a la pobreza mexicana sólo generaron más pobreza y mayor concentración del ingreso. En ese periodo, que involucra a cinco gobiernos neoliberales (de Salinas a Peña Nieto), el número de depauperados creció a paso veloz y, en contraparte, un grupo social cada vez más reducido se quedó con la rebanada más gruesa de la riqueza nacional.

No es gratuito, como lo registra La Jornada en su edición dominical, que la Cepal subraye que a pesar de que en México 80.7 por ciento de los programas presupuestarios toca en algún punto los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que tienen como propósito reducir la pobreza y proteger el medio ambiente, el país se encuentra entre los más desiguales de la región (Dora Villanueva).

La información de La Jornada detalla que en desigualdad, México encabeza en la región la concentración de la riqueza: 20 por ciento de activos físicos y financieros, que implican las participaciones en bolsa, se concentran en 20 mil cuentas, expone la Cepal en su Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

Así es: una política antipobreza que resultó ser un fracaso (lo único que evitó, en el mejor de los casos, fue que los pobres no murieran de hambre, en el entendido de que los muertos no votan, aunque se dan casos), pues sexenio tras sexenio fue en aumento el número de mexicanos en tal situación, con todo y los cuantiosos cuan crecientes recursos presupuestarios oficialmente destinados a combatir las causas de la depauperación (en los hechos, cantidades multimillonarias terminaron en los bolsillos de funcionarios y amigos, como los de la Estafa Maestra comprenderán).

El 2 de septiembre de 1988, un día después de su fraudulenta toma de protesta, Carlos Salinas de Gortari puso en marcha lo que denominó Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), el cual sería –versión oficial– el balance moral de la modernización.

Aquí la columna completa

AMLO: definir los campos

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el estratega electoral está acelerando la definición de los campos de batalla. Para ello, necesita confirmar la disposición plena de los militantes propios y empujar a los contrarios a asumir sus emplazamientos. En esa faena está el combatiente mañanero.

El primer paso ha consistido en una exhortación imperiosa a aceptar que solo hay dos trincheras posibles. En Minatitlán, Veracruz, en referencia al “intelectual orgánico Lucas Krauze Alamán” (en juego de palabras respecto al historiador que días atrás había enaltecido al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro), el presidente de la República aseguró que “no es tiempo de simulaciones. O somos conservadores o somos liberales, no hay medias tintas (…) no hay para dónde hacerse: o se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país; se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos”.

Del virtual decreto presidencial de una dicotomía forzosa (“no hay para dónde hacerse”) se pasó a la elección de la forma y el contenido de un bloque opositor no necesariamente precisado (aún, y en esos términos) por sus presuntos partícipes. El conjunto de expresiones y propuestas operativas que han hecho los más relevantes antiobradoristas fue presentado en forma de un proyecto cuasi conspiratorio, caricaturalmente denominado BOA (Bloque Amplio Opositor), con lo cual ese polo “conservador” fue arrojado al infierno de los ofidios.

Y ayer se planteó otra forma de constreñir los escenarios de belicosidad política y electoral. En realidad, se dijo en la tribuna temprana, bastarían dos partidos en México, el liberal y el conservador. De hecho, hacía allá avanza toda la maquinaria 2021, con la vista puesta en la madre de todas la batallas intermedias que se efectuará el año entrante, cuando se realizarán los comicios más abundantes de la historia en cuanto a cargos de elección popular por definir.

De un lado, en ese 2021 preparatorio del presidencial 2024, estará la alianza que encabezará Morena pero previsiblemente no de manera tan determinante como en 2018, pues Palacio Nacional tendrá que dar revitalizante juego y, obviamente, opciones de triunfo, al Partido del Trabajo y a la rémora también reciclada, el Verde Ecologista de México, más el que para entonces se espera habrá resucitado con un nombre levemente cambiado, el del Encuentro Social que ahora se llamaría Encuentro Solidario.

Aquí la columna completa

No hay BOA, pero sí van contra AMLO

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que más allá de la jugada política y distractora del Presidente, de las serias dudas sobre la autenticidad del documento que se presentó en Palacio Nacional y del indudable efecto político que tuvo ponerle un nombre reptiliano a sus opositores, la realidad es que aún no existe como tal la Boa o Bloque Amplio Opositor y mucho menos un plan tan detallado y maquiavélico como el que el misterioso integrante de Morena y de la 4T que le vendió al Presidente el dudoso documento, después de que no se lo quisieron publicar en El Universal.

Lo que sí existe y es real en este momento son diversos grupos de oposición, lo mismo en los partidos políticos que buscan una alianza electoral para el 2021, que entre poderosos empresarios que, inconformes con la 4T y sus políticas, financian movimientos civiles como el Frena e intelectuales y organizaciones de la sociedad que confluyen, algunos más radicales y otros más institucionales, en un mismo objetivo: arrebatarle a Morena y a López Obrador la mayoría en la Cámara de Diputados y a partir de ahí preparar el terreno para la revocación de mandato en el 2022.

Por ejemplo, entre los partidos opositores sí hay contactos y pláticas con miras a lograr una coalición electoral que les permita ir juntos, en distritos y en estados, a las elecciones federales y estatales del 2021. El PAN y MC están analizando en qué distritos y estados les conviene y necesitan aliarse para derrotar a Morena, mientras que el PRI y el PAN también dialogan sobre casos específicos de los 300 distritos electorales o algunas entidades que elegirán gobernador, donde pudieran coligarse.

Y aunque no hay nada formal, sí se están explorando las distintas opciones y combinaciones para una alianza que frene a Morena y a la 4T en la Cámara de Diputados y le arrebate el control del Presupuesto federal.

También es real que hay grupos empresariales, como los de Monterrey, que han decidido hacer activismo y financiar organismos civiles que buscarían la salida anticipada del presidente López Obrador. Otros grupos empresariales, como la Coparmex o el CCE tienen una estrategia muy clara que apuesta a la vía electoral y que busca impulsar “liderazgos” y posibles candidaturas, que podrían ser independientes o a través de una alianza de partidos, que garanticen el triunfo en distritos estratégicos.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Cuenta regresiva. La Comisión Permanente, que preside la senadora Mónica Fernández, recibió dos oficios para informar la incorporación a otros grupos parlamentarios de los senadores Lily Téllez y José Ramón Enríquez. Este último se separa de Movimiento Ciudadano y se incorpora a la bancada de Morena. El senador pidió licencia en 2018 para concluir su encargo como alcalde de la capital de Durango. En diciembre de 2019 regresó como integrante de MC. De igual forma, Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN, informó la incorporación de Lily Téllez a su fracción parlamentaria. La legisladora renunció a la bancada de Morena el pasado 14 de marzo por “diferencias de criterio”. A partir de hoy comienza otro ciclo para ella, pero seguro tiene fecha de caducidad. ¿Cuánto tiempo le dan de azul?

2. Del miedo a la diversión. Una vez que se regrese a clases, la SEP evitará fomentar el miedo entre los niños con distancias que se han instrumentado en otros países. Se enfocará en inculcar entre los estudiantes empatía para el cuidado del otro. Entre las nuevas disposiciones estará el uso de cubrebocas, pero no el alejamiento que se ha fomentado en naciones, en donde delimitan con gis, los espacios en que puede permanecer cada alumno y que, a decir de Esteban Moctezuma, titular de la SEP, vuelve a las personas sumisas o egoístas. Luego del anuncio de la transformación del programa a distancia Aprende en Casa en Verano Divertido, el secretario destacó que se basará en “programas formativos, pero divertidos”. Buena idea. Hay que cuidar lo más valioso que tiene la nación: sus jóvenes.

3. Todo a su tiempo. Si hasta el momento las videollamadas han sido la herramienta más exitosa para mantener la sana distancia, ¿vale la pena apresurarse? El Senado se alista para regresar a la normalidad a partir del próximo lunes, a fin de que la Comisión Permanente sesione de manera presencial y convoque al menos dos sesiones extraordinarias, sin embargo, la muerte de uno de los trabajadores de Servicios Parlamentarios por covid-19 y el contagio que tienen dos empleados de Resguardo Parlamentarios y de Servicios Parlamentarios, ha generado la resistencia de los trabajadores a asistir. La representación sindical del Senado ha pedido que no se retorne a las actividades presenciales, pero las autoridades del Senado afirman que existen garantías de seguridad para el trabajo de empleados y legisladores federales. No se arriesguen de más.

Aquí la columna completa

La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dirigida por el mexicano José Ángel Gurría, ha advertido que “sin pretensión de entrar en la política” interna, en las crisis se pueden unir gobierno y oposición para sacar reformas importantes y hacer más eficaz al Estado, “porque hay cuestiones que no son de izquierda o derecha”, sino de consensos, como ocurre en muchos países. La recomendación explícita es para España y su dupla gobernante de Pedro y Pablo, Sánchez e Iglesias, no sean malpensados.

Que el rector Enrique Graue andaba tan de buenas con la noticia de que la UNAM se volvió a meter entre las mejores 100 universidades de grandes ligas que mandó un mensaje por Facebook en el que dice que sin importar la fecha de retorno a las actividades académicas y administrativas presenciales, el aforo y las características con las que operaba la institución cambiarán por la pandemia, por lo que habrá pronto disposiciones generales para cada entidad y dependencia puma. La duda ahora es qué función tendrá el auditorio Che Guevara y cuántos podrán ocuparlo a la vez. ¡Qué nervios!

Aquí la columna completa