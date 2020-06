Diputado antorchista pide domos para escuelas de la Mixteca

Your browser does not support the video tag.

Nibardo Hernández Sánchez, diputado local por el distrito local 23, planteó exhortar a la Secretaría de Infraestructura procurar que los planteles educativos del estado, particularmente de la Mixteca, tengan domos que permitan a los alumnos realizar actividades sin exponerse al clima adverso.

En sesión ordinaria, los legisladores la propuesta de Hernández Sánchez, quien refirió que se trata de “una petición que me hicieron maestros y alumnos en la zona de la Mixteca”, pues explicó que en esa región existe un clima caluroso, lo que resulta complicado para que los estudiantes puedan realizar al aire libre sus actividades culturales, deportivas y cívicas.

También reconoció que, tanto los gobiernos municipales actuales, como administraciones anteriores, han hecho lo propio, pero consideró que “no es suficiente”.

Además, dijo que, “como diputado y representante, toco puertas, digo lo que sucede, para que juntos hallemos las soluciones”.