Dan prisión preventiva a presunto homicida de Xicotepec

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo en audiencia, vinculación a proceso y prisión preventiva contra Ignacio N., de 65 años, acusado de homicidio calificado en Xicotepec el pasado 29 de marzo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el hoy occiso fue atacado con un machete por el imputado cuando se encontraba a bordo de un vehículo Chevrolet Corsa.

Presuntamente la agresión derivó porque ambos mantenían una relación con la misma mujer.

Al establecer su posible responsabilidad en los hechos, el 28 de mayo de 2020, Ignacio N., fue aprehendido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Posteriormente, la Fiscalía de Puebla a través del agente del Ministerio Público (MP) obtuvo de la autoridad judicial, auto de vinculación a proceso contra el imputado, quien permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar.