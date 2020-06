Your browser does not support the video tag.

El clima de inseguridad en el marco de la pandemia se ha incrementado en nuestro país.

Hace unos días sucedieron algunos hechos que son muestra del ambiente de inseguridad, polarización y violencia que se vive en México. Enlisto fallas del Estado en dos casos que han sido objeto de los medios de comunicación nacionales y otro un poco desapercibido, pero igual de sorprendente:

Daños al patrimonio público. – La CDMX fue víctima de la violencia contra el mobiliario urbano, paraderos del transporte público, cámaras de video vigilancia, monumentos y la Fiscalía General de Justicia, este tipo de violencia puede suceder en cualquier ciudad del mundo, sin embargo, tuvo como diferencia la omisión de autoridades al no enviar a los elementos de resguardo del orden público. En las conductas de los agresores reportadas en audios y videos se observaron faltas administrativas, así como delitos como daño en propiedad ajena y robo por parte de los vándalos.

Ataque a servidores públicos. – Un elemento de seguridad fue agredido por la espalda en la ciudad de Guadalajara, le rociaron una sustancia química y le prendieron fuego, a la fecha no hemos sabido que al agresor se le haya ubicado, detenido y puesto a disposición del Ministerio Público local por intento de homicidio. Tratándose de un servidor público en funciones y una agresión por parte de un grupo organizado, bien puede ejercerse la facultad de atracción por parte de la Fiscalía General de la República.

Madre de un Gobernador. – Habitantes del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, salieron a las calles para protestar contra un supuesto “ataque químico”, lo pobladores adujeron que el gobierno voló drones que esparcieron veneno sobre la comunidad. Con ese motivo, incendiaron un hospital y la casa de la madre del gobernador. https://noticieros.televisa.com/videos/pobladores-atacan-casa-del-gobernador-de-chiapas-rutilio-escandon/

Estos tres casos con motivaciones distintas tienen un común denominador: la falta de acción de las autoridades ante las agresiones y los desordenes públicos. En el tercer caso sorprende que la omisión de una acción disuasiva oportuna afectó a un familiar directo del gobernador, esta desatención no previno el daño en propiedad ajena o el intento de homicidio en su caso.

Nicolás Maquiavelo expresó: “Todos los Estados bien gobernados y todos los príncipes inteligentes han tenido cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación, ni al pueblo al descontento”.

11 de junio de 2020