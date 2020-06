Your browser does not support the video tag.

Al corte de este 11 de junio, la Secretaría de Salud federal tiene registro de 15 mil 944 muertes por Covid-19 en el país, así como de 133 mil 974 casos acumulados, de los cuales 20 mil 832 son activos; además, estima que la pandemia alcance su pico en julio y se extienda a octubre.

Lo anterior, de acuerdo con los datos del informe diario sobre la epidemia, presentado en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, y el cual fue comentado por Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Ante la pregunta de la prensa por el alto número de casos, el funcionario sostuvo que la curva epidemiológica está estancada y que la cantidad absoluta de estos al final de la pandemia “probablemente va a ser semejante” a la una “megacurva”.

“Pero en lugar de que ocurra en 12 semanas ocurre en muchas semanas. Y recordarán que hace mucho tiempo yo dije: preparémonos para una epidemia larga, y hablé de septiembre, octubre, pues esto es lo que nos está ocurriendo”, expuso.

En este sentido, indicó que, si se considerara un periodo estimado del 28 de febrero (fecha del primer caso) a octubre, “un punto medio estaría en la primera quincena de julio, aquí ya no me estoy refiriendo a la Ciudad de México o el Valle de México, sino para todo el país”.

Añadió que “el conjunto de curvas epidémicas tomadas todas juntas nos llevaría a un punto medio, donde generalmente en el punto medio está la máxima carga diaria de casos y luego un descenso hasta llegar a octubre”.

Sobre las causas de esta extensión de la pandemia, indicó que “hay elementos que no se logran del todo disminuir la movilidad. Eso es muy probable que sea parte de lo que explica esta prolongación de la epidemia”.