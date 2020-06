Chiconcuautla reporta primer muerto por Covid; era médico de la clínica rural

Your browser does not support the video tag.

Un doctor de la Unidad Médica de Chiconcuautla, quien resultó positivo a la prueba de Covid-19, murió, por lo que se trata del primer reporte de un infectado y fallecido por el nuevo coronavirus en este municipio de la Sierra Norte de Puebla, que se había mantenido sin contagios.

Así lo dio a conocer este jueves el ayuntamiento, encabezado por Artemio Hernández Garrido, quien señaló que se está identificando a las personas que tuvieron algún contacto con el galeno, a fin de “dar atención oportuna” e indicarles que permanezcan aisladas durante 14 días.

Respecto a los datos personales del fallecido, indicó que se mantendrán privados “como lo indican los protocolos sanitarios y de seguridad”.

Destacó que, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, el municipio estuvo sin contagios, pero afirmó que, al comenzar el periodo de Nueva Normalidad, “se genera esta lamentable situación” ante la movilidad en todo el país.

Por lo anterior, indicó que su gobierno retomará “todas las medidas de prevención e higiene para evitar más contagios”.

Asimismo, pidió a los ciudadanos apegarse a las “medidas preventivas que cada uno debe generar en casa y fuera de ella”.

Cabe señalar que, de acuerdo a los mapas epidemiológicos estatal y federal, con cortes al 10 de junio y a las 13:00 horas de este 11 de junio, respectivamente, Chiconcuautla no presentaba contagios ni decesos por Covid-19.