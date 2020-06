Canasta básica beneficia a 25 millones de personas vulnerables: Sader

Your browser does not support the video tag.

El programa federal de Canasta Básica, que consiste en la distribución de 40 productos con los precios más bajos del mercado en tiendas Diconsa y de organización popular, beneficia alrededor de 25 millones de personas en situación vulnerable, principalmente en el sector rural.

Lo anterior señaló este jueves el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, durante la conferencia de prensa sobre Programas para el Bienestar, realizada en Palacio Nacional.

Precisó que este instrumento de política social cuenta con una infraestructura de Diconsa consistente en más de 25 mil tiendas de organización popular y 300 tiendas móviles que distribuyen los más de 40 productos de la canasta básica con los precios más bajos del mercado y la mejor calidad.

Destacó que los esquemas de Segalmex han sido reconocidos por otros países que buscan su réplica por su impacto social, que contribuye a que la población mejore su nivel de alimentación y se reduzca la pobreza alimentaria.

Apuntó que en este espacio también se presentan avances del programa Bienpesca, cuyo presupuesto es de mil 391 millones de pesos, en beneficio de 193 mil productores y productoras, principalmente de pescadores ribereños.

Detalló que este año se canalizan al campo casi 23 mil millones de pesos que se entregan de manera directa a más de 3.1 millones de productores y productoras del sector agrícola, pecuario, pesquero y acuícola.

Diconsa la distribuye en 2 mil 260 municipios

El director de Segalmex –organismo sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-, Ignacio Ovalle Fernández, afirmó que con el Programa de Abasto Rural (PAR) de Diconsa se lleva la canasta básica mediante 30 almacenes centrales y 272 rurales, con presencia en dos mil 260 municipios y 23 mil 122 localidades, de las cuales en 11 mil 834 habitan seis millones de personas indígenas.

Refirió que Diconsa también cuenta con 25 mil 323 tiendas de organización popular y 300 tiendas móviles que distribuyen los productos de la canasta básica con los precios más bajos del mercado; “en el primer cuatrimestre de 2020 se distribuyeron cerca de 345 mil toneladas de productos”, afirmó Ovalle Fernández.

La flota vehicular, compuesta por cuatro mil 420 vehículos, recorren anualmente 180 millones de kilómetros llegando a las comunidades más remotas y de difícil acceso en el territorio nacional.

Con respecto al Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuacultores, el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo, informó que a la fecha se han entregado 943 millones 200 mil pesos de un monto total de mil 391 millones 668 mil pesos, beneficiando a 131 mil pescadores y acuacultores de 193 mil 290, lo que representa 67.77 por ciento de avance.