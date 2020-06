Your browser does not support the video tag.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) confió en que el sector automotriz pueda retomar actividades el 15 de junio como estaba previsto pese al anuncio del gobierno estatal sobre emitir un nuevo decreto para frenar ese plan por el alza de contagios de Covid-19.

Gabriel Covarrubias Lomelí, presidente del sector, indicó que mientras no se oficialice lo del segundo decreto, las empresas Volkswagen, Audi y la 130 proveedoras afiladas seguirán con sus planes de retomar las operaciones.

No obstante, comentó que de la cadena de proveeduría, sólo 30 han concluido con el trámite para reactivarse el próximo lunes y el resto está con el proceso de cumplirlo.

En videoconferencia, el dirigente industrial dejó en claro que no puede anticiparse a decir si recurrirán al amparo para poder trabajar, porque esperarán a ver si este viernes cumple o no el emitir un segundo decreto para frenar a la industria automotriz y de la construcción, que fueron incluidas como actividades esenciales de la economía nacional para reactivarse.

Cabe recordar que ambos sectores estaba previsto que se reincorporarán el 1 de junio, pero Barbosa Huerta emitió un decreto a finales marzo para que no ocurriera sino hasta el 15 de junio, pero que este jueves el propio mandatario anunció que volverá a emitir otro porque no hay las condiciones para el retorno gradual al 30 por ciento en personal y capacidad productiva.

La industria automotriz en Puebla genera 90 mil empleos directos y la construcción entre 35 mil y 40 mil.