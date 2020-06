Aunque Emma desapareció en 2016, hasta 2020 FGE inició la investigación

Your browser does not support the video tag.

Luego de que Emma Ochoa Solar desapareció en 2016, fue hasta abril de este año que la FGE se comunicó con la familia para iniciar la investigación; no obstante, fue por la presión de su hermana y del colectivo Voces de los Desaparecidos.

Reyna recuerda la última vez que vio la sonrisa de su hermana, un 2 de noviembre del 2016; indicó que dos días después, un martes, recibió una llamada de la óptica donde Emma laboraba, ubicada en el corazón de la capital poblana, para informarle que no se había presentado.

Dado que no había respuesta de Emma, al día siguiente acudió a su casa en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, donde vivía sola, para comprobar que tampoco estaba ahí; mencionó que, al parecerle inusual la situación, tomó fotografías del sitio, fue a la óptica para comprobar si la habían visto, donde le recomendaron que lo mejor sería levantar una denuncia por desaparición, “por cualquier cosa”.

Entrevistada por este medio, Reyna reconoció, desconcertada, que no saben cuál fue la última actividad de su hermana, pues desconocen si desapareció el lunes 3, luego de salir del trabajo, o si sucedió el martes de camino al mismo.

Como sucedió en otras desapariciones ya documentadas por Ángulo 7, la eficacia de la Fiscalía General del Estado (FGE) brilló por ausente, pues Reyna destacó que los agentes quedaron en notificarle sobre los avances, los cuales, comentó, “no hubo ninguno” en el transcurso de tres años y medio.

Indicó que fue a través de la presión ejercida por el colectivo Voces de los Desaparecidos, como los agentes se pusieron en contacto con ella en abril, no para informarle sobre algún nuevo avance, sino para notificarle que “apenas iban a comenzar a investigar”; la última reunión fue el pasado 10 de junio, sin que hasta el momento presentaran algún avance sólido.

Para Reyna, su hermana era una mujer tranquila, alegre, sonriente y trabajadora, que gustaba de ir al gimnasio, bailar salsa, cumbia, de convivir con sus amigos y familiares, manteniendo el sueño de abrir su propia óptica, para lo cual ahorraba.

Ex esposo de Emma, sin interés en la desaparición

Comentó que detrás de ella, dejó a una niña de 14 y a un varón de 17 años, que antes del suceso fueron “quitados” por el entonces esposo de Emma, quien, ante la desaparición, no mostró interés por lo sucedido, negándole a la familia el contacto con los hijos.

Desde su hogar en la Angelópolis, a través de la línea telefónica, se percibe a Reyna con su voz entrecortada, de llanto contenido, cuando reitera que a la familia simplemente se le derrumbó el mundo.

“Realmente sentimos que el mundo se nos vino abajo porque es mi hermana la más chica. Sentimos que se nos fue un pedazo muy grande de nuestra vida. Mi mamá se encuentra muy triste. A veces llora mucho porque no la puede ver”.

De Emma, lo que más recuerdan es su sonrisa, “la buena persona que era, lo trabajadora, el esforzarse por ir a ver a mi mamá”, ya que la señora habita en San Nicolás de los Ranchos.

Barbosa “no conoce” situación de desaparecidos

Tras intentar recuperar la postura, Reyna consideró que aún pueden hallarla con vida, que es lo único que desean, fuera del odio y la culpa hacia sus raptores, pues “las personas que la tienen no les guardo rencor”, deseando que, por fin, la regresen a casa.

Por otra parte, consideró que las declaraciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta acerca de algunas mujeres desaparecidas “se van con el novio” se deben a “no se ha empapado realmente de la situación”, toda vez que no ve ánimo en la FGE por mejorar la situación.

“Sí me da mucho coraje por lo que dijo, porque realmente no sabe, no conoce la situación de varias mujeres que están desaparecidas”, comentó.

Fue el pasado 9 de junio, cuando el mandatario poblano expresó que los familiares levantan denuncias cuando las mujeres solo se van por “dos o tres días”, apareciendo después con el novio, declaración que diversos sectores criticaron por minimizar los casos de desapariciones.