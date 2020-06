600 empleos perdidos por cierres de locales en centros comerciales de Puebla

Your browser does not support the video tag.

Por el cierre de al menos 150 locales en centros comerciales debido a paros por la pandemia de Covid-19, se han perdido 600 empleos entre mayo y lo que va de junio, debido a la falta de ingresos; además se prevé que haya más quiebra de negocios en los próximos días.

Lo anterior informó el director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), Andrés De La Luz Espinoza, con 69 complejos que tienen 5 mil espacios, quien calificó como grave lo que está ocurriendo tanto para socios y los arrendatarios, a estos últimos que están apoyando con solo cobrar del 30 al 50 por ciento la renta mensual o aplazar los pagos hasta que puedan reabrir.

Dijo que tienen esa estimación de los locales desocupados entre los socios, sin contar lo que ocurra en otros complejos independientes, que implicaría un panorama más peor para el sector comercio.

En este tenor, manifestó que hay incertidumbre entre las administraciones de centros comerciales porque desconoció si serán incluidos por el gobierno estatal para la reactivación gradual de comercios, previsto para la tercera semana del presente mes, en que están considerados como los primeros locales de productos, restaurantes y cafeterías del Centro Histórico.

Puntualizó que los más de dos meses sin actividad pone a todos en una situación de complicada, que en el caso de socios de la Acecop con 40 mil empleos directos han realizado ajustes en pagos de la plantilla sin despedidos, “pero la realidad es que no aguantamos más la crisis económica generada por la pandemia”.

Reactivación

De La Luz Espinoza hizo un llamado al gobierno estatal para que los consideren en la segunda etapa de la reactivación económica, pese a que son puntos de alta afluencia y calcula que, por todos los complejos afiliados reciben 10 millones de visitas al mes, de los cuales 60 por ciento es turismo proveniente de estados del sur-sureste del país.

Desmintió que tiendas como Liverpool y Sears de algunos complejos en Puebla, vayan a adelantar la apertura, lo cual ya ocurre con sucursales de esas cadenas en Nuevo León y Monclova, esto avalado por las autoridades locales.

El dirigente de la Acecop aclaró que tampoco pueden poner una fecha fatal para reabrir a las autoridades poblanas sobre la situación de los centros comerciales, ya que dependerá de la cifra de contagios de Covid-19, donde los ciudadanos tienen un papel importante de respetar las restricciones para aplanar la curva de la pandemia.

Indicó que mientras eso no ocurra será difícil que las administraciones de los complejos de locales piensen en planear la reapertura.

Sobre el turismo que reciben, ve complicado recuperarlo en lo que reste del año, pero acotó, lo determinarán las propias personas si ven condiciones para salir de sus lugares de origen.

En tanto, la Acecop garantiza que implementará las medidas sanitarias para cuando se dé la reapertura, entre ellas que no se permitirán los accesos de visitantes sin cubrebocas.