Urge que Forcelledo reciba sentencia por feminicidio de Karla López

La administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta va a “poner interés” en que el proceso de Manuel Forcelledo Náder, feminicida de Karla López Albert, ya se resuelva, pues van más de 6 años que inició; reconoció que es necesario hacer reformas para agilizar esos procesos.

Así lo dijo el mandatario en rueda de prensa la mañana de este miércoles, luego de ser cuestionado sobre el caso, al tiempo de recordar que el caso se ha dilatado debido a que la defensa del culpable impugna las decisiones del Juez para dilatar la sentencia definitiva, como dio a conocer Mónica Silva Ruiz, subsecretaria de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS).

Argumentó que la defensa de Forcelledo Náder retrasa el proceso con amparos e impugnaciones, “a sabiendas que va a perder el caso”.

“No tengo la certeza si el caso este de Manuel Forcelledo como presunto responsable del feminicidio en agravio de Karla López Albert se sigue en el nuevo proceso penal acusatorio o se sigue en el proceso tradicional”, indicó Barbosa Huerta, y agregó que su administración “pondrá interés en el caso” para saber todo al respecto.

Además, al ser cuestionado sobre el traslado del feminicida de López Albert de penal de San Pedro Cholula al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla capital, señaló que fue por “un asunto de interreclusorios” por cuestiones de seguridad, tanto del acusado como del resto de internos.

Por otra parte, puntualizó que es necesario realizar reformar al Sistema Acusatorio Penal, para así evitar que los señalados dilaten sus sentencias con prácticas como impugnaciones de sentencias que dictan jueces y amparos.

Sin embargo, precisó que debido a que es competencia de la Federación, debe ser el Congreso de la Unión, en San Lázaro, el que realice reformas a la ley para evitar prácticas dilatorias.