Sobrado acusa a Barbosa de persecución; señala sin sustento: gobierno

La diputada federal del PAN, Verónica Sobrado Rodríguez, acusó al mandatario Miguel Barbosa Huerta de persecución en su contra por criticarlo, ante lo que el gobierno del estado contestó que la legisladora usa la cámara baja para generar acusaciones sin sustento.

Este miércoles, la diputada por Tehuacán desmintió que se haya realizado un cateo a su domicilio, como circuló en algunos medios; atribuyó el rumor a querer su reputación y responsabilizó al ejecutivo estatal de las acciones que se emprendan en su contra, “ya que la característica de esta gestión son las presiones, la ofenda y las agresiones”, dijo.

En respuesta, el gobierno de Puebla negó las declaraciones de Sobrado Rodríguez, a quien señaló de lanzar mentiras; consideró que la legisladora utiliza la Cámara de Diputados y al grupo parlamentario al que pertenece, con el fin de manipular.

Mencionó que Barbosa Huerta dejó en claro su rechazo a mantener en Puebla prácticas para amenazar en los ámbitos judicial y político, tal como ocurrió con pasados gobiernos de los que Sobrado Rodríguez fue colaboradora, esto, en referencia al sexenio de Rafael Moreno Valle.

Finalmente, lamentó que la diputada federal asuma esa posición y que recurra a señalar que es víctima de violencia de género, pero que, “como política y servidora pública de la entidad calló ante los excesos que desde el poder público se generaron en contra de candidatas opositoras a su partido”.