Puebla, de los 10 estados con menor porcentaje de recuperados Covid, con 66%

Al 7 de junio de 2020, Puebla registró un 66.24 por ciento de recuperados, es decir 2 mil 806 pacientes que superaron al Covid-19 con respecto a los 4 mil 236 casos confirmados acumulados hasta esa fecha, este fue el noveno menor porcentaje del país.

Así lo dio a conocer el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) que señaló que con datos actualizados al 7 de junio, Puebla tenía 909 casos activos del virus y 552 defunciones.

Indicó que los estados con mayor porcentaje de personas recuperadas respecto a los casos acumulados confirmados fueron Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Yucatán, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Coahuila, con 79.29, 78.69, 76.57, 75.54, 75.26, 75.21, 73.93, 73.65, 73.31 y 72.24, respectivamente.

Por el contrario las menores proporciones de pacientes recuperados se localizaron en Durango (50.08), Jalisco (54.08), Guanajuato (57.20), Colima (59.81), Nayarit (62.85), Hidalgo (63.04), Chiapas (64.9), Zacatecas (65.53), Puebla (66.24) y Oaxaca (66.43).

Puebla, 6º en activos y 7º en muertos

Para ese periodo, Puebla fue el sexto con el mayor número de casos confirmados activos con 909, ubicándose sólo por debajo de Ciudad de México, con 4 mil 242; Estado de México, con 2 mil 333; Jalisco, con mil 101; Tabasco, con mil 31 y Guanajuato, con 942.

Mientras que los estados con mayor número de defunciones por Covid-19 hasta el 7 de junio fueron Ciudad de México (3 mil 83), Estado de México (2 mil 244), Baja California (mil 231), Veracruz (770), Sinaloa (702), Tabasco (650), Puebla (552), Quintana Roo (418), Chihuahua (386) y Guerrero (382).

Cabe mencionar que los datos presentados por José Frenando Huerta Romano, subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (SS) este 10 de junio indicaron que en el estado de Puebla hay un acumulado de 4 mil 364 contagios, de ellos 908 están activos y suman 633 decesos por Covid-19.