Protestan en CFE de Puebla por altos cobros en recibos y cortes de luz

Un grupo de ciudadanos protestó en las instalaciones de la CFE ubicadas en la 25 Poniente ante los cortes de luz y altos cobros que se han generado durante la pandemia por el Covid-19, pues al menos se han dado 750 reportes en estos meses de confinamiento.

La manifestación fue convocado por el Consejo Estatal de Organizaciones Sociales (CEOS), que lidera Manuel Zenteno, donde señalaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se está aprovechando de la contingencia para realizar “estos abusos”.

Indicó que entre las quejas que han concentrado es porque se han generado aumentos en los recibos de luz de entre 50 y 150 por ciento, esto a pesar de que “muchas familias” no tienen ingresos por no trabajar o son pocos los recursos con los que cuentan.

Por ello, indicó que analizarán que vías tomar para poder actuar ante estas arbitrariedades cometidas por la comisión, ya que hay algunos que están sin luz desde hace varios días, a fin de encontrar una solución a las personas que se han visto afectadas.

Por su parte, Eloy Méndez, integrante del CEOS, sostuvo que los reportes que se tiene son de varias colonias de Puebla capital y de otros municipios como Amozoc, por lo que criticó que funcionarios de la CFE haya dicho que “son pocas” las quejas que se tienen.

Asimismo, acuso que la comisión está realizando cortes en el servicio de luz en los domicilios que cuentas con medidor digital para presionarlos para pagar, aunque la fecha de cobro todavía no expire, al ejemplificar que si son cinco días los que tiene para cubrir el recibo, al cuarto les quitan la energía eléctrica.

CFE acordó con Sgob no modificar tarifa

“Desde un día antes están cortando el servicio y dejando sin luz a los usuarios, estamos hablando que no tenemos del 10 por ciento se lo están haciendo, vamos a exigir que nos cambien los medidores, ya no podemos seguir así”, expresó.

Es necesario mencionar que este miércoles por la mañana, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que tras reunirse de manera virtual con funcionarios de la CFE se acordó que no habrá modificaciones al esquema tarifario durante la contingencia.

Además de que sólo tiene registrado 320 quejas, mismas que están siendo atendidas para darles una respuesta a los usuarios.