Por pandemia, patrones puede realizar trámites vía internet: IMSS

Con el fin de evitar que la gente salga de sus casas, el IMSS informó que patrones pueden realizar trámites vía internet, como el alta patronal, la inscripción al seguro de riesgos de trabajo, y el alta y baja de trabajadores.

La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, informó que se esa manera se facilita a las empresas cumplir con sus obligaciones sin tener que trasladarse a una subdelegación, lo que es especialmente relevante en estos momentos de regreso a la normalidad en los que se siguen aperturando empresas.

Lo anterior lo podrán hacer a través de la plataforma IMSS Digital en la dirección www.imss.gob.mx. Para ingresar a IMSS Digital sólo se requiere la e.firma para que las personas físicas o morales, o bien la CURP en el caso de personas físicas en regímenes especiales como el de Incorporación Fiscal o el de Sociedad por Acciones Simplificada.

Una vez dentro del sistema, sólo se requiere aportar la información y documentación solicitada, incluyendo los datos del centro de trabajo y la clasificación de la actividad de la empresa (clase, fracción y prima) y, en caso de ser procedente, se obtiene de manera inmediata el registro patronal, la Tarjeta de Identificación Patronal y el acuse del trámite correspondiente.

De manera posterior a la alta patronal, se deberán transmitir los movimientos afiliatorios de los trabajadores (altas, bajas o modificaciones de salario), lo cual también se pueda hacer totalmente en línea a través de la plataforma IMSS Desde Su Empresa (IDSE), aportando la información de los trabajadores. Concluido este trámite, el sistema generará de manera inmediata el acuse de presentación de movimientos y, una vez realizada la actualización de los sistemas, la constancia de movimientos operados y rechazados.

López Castañeda llamó a los patrones a registrar de manera correcta su clasificación para efectos del IMSS y cuidar la siniestralidad de sus empresas, es decir, promover sanas prácticas laborales para evitar que sus trabajadores sufran accidentes o enfermedades de trabajo, lo que redundará en una reducción en el pago del seguro de riesgos de trabajo. También señaló que las empresas pueden consultar sus riesgos de trabajo a través del portal IMSS Digital.

Por otra parte, informó que se han aprobado 9 mil 202 solicitudes de Apoyo Solidario a la Palabra, 3 mil 75 corresponden a personas trabajadoras del hogar y 6 mil 127 para trabajadores independientes afiliados al Instituto, al 9 de junio.

En ambos grupos los hombres son los que más solicitan el apoyo, con un 54 por ciento, mientras que en términos de rango de edad, en las personas trabajadoras del hogar quienes más solicitan este apoyo se ubican entre los 51 a 60 años de edad, en tanto que en el grupo de trabajadores independientes, los que tienen de 41 a 50 años concentran la mayor proporción de las solicitudes.

Para mayor información de los esquemas de aseguramiento que ofrece el IMSS o los Apoyos Solidarios a la Palabra, está a disposición de la población el número 800 623 2323, opción 1 para temas de derechohabientes y opción 2 para temas de patrones, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas, y los sábados y domingos de 8:00 a 14:00 horas. Asimismo se puede brindar orientación a través del correo apoyo.solidario@imss.gob.mx El último día para acceder a este crédito es el 15 de junio, por lo que restan seis días para solicitarlo.