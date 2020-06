IPN repondrá proceso para becas de Medicina por irregularidades

Your browser does not support the video tag.

Tras detectar irregularidades en la asignación de becas de su Escuela Superior de Medicina (ESM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) canceló la revalidación de las 776 previstas y publicará el 13 de junio una convocatoria extraordinaria, por cerca de 6.7 millones de pesos.

Así lo dio a conocer este miércoles, a través de un comunicado, donde detalló que las causas de la reposición del proceso son inconsistencia en la información; generación de documentos incorrectos; incumplimiento de requisitos; falta de documentos; documentos alterados, o documentos requisitados de manera incorrecta, en el proceso realizado por la ESM.

Al respecto, aseguró que ya dio vista de los resultados de la revisión realizada al Órgano Interno de Control del Instituto, para la investigación y sanción por dichas anomalías, pues sostuvo que “no tolerará ninguna irregularidad”.

Habrá mesa virtual de aclaraciones

Indicó que los alumnos afectados podrán volver a concursar y que, para ello, la Secretaría de Servicios Educativos establecerá del 12 al 18 de junio una Mesa virtual de Aclaraciones donde recibirán la información correspondiente.

Para recuperar las becas no asignadas, publicará el 13 de junio una nueva convocatoria extraordinaria para asignar el total de los recursos provenientes de las becas canceladas con retroactividad a febrero de este año.

Precisó que la realización de los trámites será totalmente en medios electrónicos y estará conducida por el área central del IPN.

Agregó que integrará una Comisión revisora y dictaminadora de las nuevas solicitudes de beca en la que participarán la Comisión de Becas del Consejo General Consultivo, representantes alumnos del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la ESM, así como de la Secretaría de Servicios Educativos y la Dirección de Apoyo a Estudiantes.