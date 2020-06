Exigen justicia para Saraí Ávila a casi 3 años de que desapareciera en Puebla

Your browser does not support the video tag.

Este próximo 2 de agosto están por cumplirse tres años de que Saraí Ávila Arellano desapareciera en el estado de Puebla y en todo este tiempo la familia ha señalado una deficiente labor de las autoridades para localizarla, por lo que exigen justicia.

Por ello, la usuaria en Twitter @Richmaami y hermana de Zaris como le decían sus amigos, ha compartido su historia en tuits para que la gente no la olvide y que las autoridades locales realicen su trabajo, pues acusan que tampoco se les informa de los avances del caso.

La última persona que la vio fue su esposo Rodolfo que declaró que esa noche tuvieron una discusión y que por petición de ella se trasladaron a Tehuacán –de donde es originaria—, pero que en el trayecto le pidió dejarla en la carretera sola y de noche, según él la dejo pero que no recordaba exacta la ubicación sólo que era por donde está La Quinta Inn y John Barrigón.

Esta versión siempre fue sospechosa, pues de acuerdo con la familia de Saraí ella nunca hubiera dejado a su hijo de apenas dos años y que en ese momento viajaba con ellos, además de que también dejó sus objetos personales, desde esa noche no se sabe nada de ella.

La hermana de Saraí Ávila mostró una foto de ella en Twitter donde se le aprecia un moretón en el brazo, situación que dijo era común pues siempre presentaba marcas en su cuerpo, haciendo alusión a una situación de violencia en el hogar, también indicó que su cuñado Rodolfo siempre fue una persona con depresión y otros problemas de salud.

La familia de Ávila Arellano indicó que desde que ella desapareció la actitud de su esposo Rodolfo de 26 años en ese entonces siempre fue rara, pues nunca más se comunicó con la madre de Saraí, todo fue a través de los padres de él y que inmediatamente se consiguió una abogada, además del hecho de que no le importara dejar a su esposa en la noche sola en un lugar desconocido y que se marchara sin avisar de inmediato a los parientes de ella.

Meses sólo para hacer ficha de búsqueda

La hermana de Zaris señaló que una de las omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso fue que tan sólo para realizar la ficha de búsqueda se tardaron meses, por lo que antes familiares y amigos empezaron a difundir la noticia y a pedir ayuda, pues sienten que está es la única manera en que no dejarán de ser escuchados.

Además acusó que la carpeta de investigación está parada desde hace más de un año y que a su madre no le dan respuestas con el argumento de no entorpecer la investigación. Tras su desaparición su hijo está en custodia de su esposo Rodolfo.

También señaló que su familia y ella han sido amenazados desde que emprendieron la búsqueda y que muchos de los carteles y lonas que han colocado son destruidos, además de ser vigilados por personas sospechosas.

“Zaris con un gran corazón”: familia

Los últimos chats y mensajes de Saraí señalan a que estaba por separarse de su esposo Rodolfo, pero que iba a luchar por quedarse con la custodia completa de su hijo.

Zaris tenía la licenciatura en Pedagogía, le gustaba mucho hacer ejercicio y sobre todo cuidar a su único hijo, tenía dos tiendas online donde vendía varios productos para generar recursos extra, además de ser amante de los perros y de participar en donaciones de albergues para estos animales.

En este tenor, cabe mencionar que recientemente el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, minimizó y banalizó las desapariciones en la entidad al indicar que si bien es un tema alarmante, muchas veces las personas regresan a los dos o tres días o “aparecen con el novio”.

Además de que de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdph), Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos, hasta abril de 2018, Puebla concentró la segunda mayor cifra de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas.