Es legítimo ser oposición, pero que no se escondan, pide AMLO

Your browser does not support the video tag.

Tras declarar que “es legítimo ser opositor”, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a quienes serán sus adversarios políticos para actuar con transparencia y “no esconderse”, pues dijo que ahora la política es un asunto público.

Durante la conferencia matutina, el mandatario dijo que “no debe existir hipocresía”, tras asegurar que exhibió al supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA) porque es “un asunto de todos”.

“No nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación y del cambio de política económica, todo eso es normal en una democracia.”, declaró.

Asimismo, el presidente dijo que es posible que el grupo opositor logre sacarlo de Palacio Nacional, aunque reprobó que estos movimientos se den “de manera encubierta”.

“Yo creo que sí, la oposición se propone eso. Lo único es que se conducen de manera encubierta y yo hasta me divierto dando a conocer esto porque se tapan tanto, se ensarapan ahí que piensan que nadie lo va a saber”, dijo.

Además, el presidente expreso que ya sabía que el Partido Acción Nacional (PAN) se propone desplazar a Morena en las próximas elecciones, pues recordó que su dirigente dijo a un medio que buscará la mayoría en la Cámara de Diputados.

En otro tema, López Obrador dijo que buscará el dialogo con gobernadores para acordar medidas regionales y federales respecto al control de la pandemia de Covid-19, mientras que atribuyó las pugnas políticas a los comicios de 2021,

“Esto lleva a que se quiera agarrar bandera y, por ejemplo, echarle la culpa al presidente de lo que sucede en un estado, porque es un asunto partidista, nada más que eso es de mal gusto, eso es politiquería y yo con todo respeto no voy a permitir que ninguneen la investidura presidencial”, declaró.