En Sierra Norte, comenzará censo para apoyos a madres trabajadoras

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Bienestar iniciará el censo 2020 de incorporación de beneficiarios del Programa de Apoyo para el Bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras en la Sierra Norte de Puebla la próxima semana, de donde se extenderá a 12 estados con el fin de llegar a 220 mil menores.

Así lo dio a conocer este miércoles Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar, quien enfatizó que este año el programa priorizará a 228 municipios y 6 mil 888 localidades indígenas.

Dichas demarcaciones se encuentran en las zonas de Sierra Norte poblana, Mayo-Yaqui; Tarahumara; Huicot o Gran Nayar; Purépecha; Mazahua-Otomí; Otomí de Hidalgo y Querétaro; Sierra y Costa Sur de Oaxaca y Montaña de Guerrero.

Para participar en el programa, la madre, padre o tutor –detalló la funcionaria– debe trabajar, estudiar o estar en búsqueda de empleo y tener un menores de edad de entre 1 a 3 años de edad, de los cuales podrá registrar a máximo tres niñas o niños por familia, quienes deben tener afiliación a ninguna institución de seguridad social. Para verificar la información, se hará cruce de padrones con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La incorporación al programa requiere CURP y acta de nacimiento de la niña o niño, mientras que la madre, padre o tutor deberán presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y carta compromiso de que va a ocupar el recurso para el cuidado de su hijo.

Una vez inscrita la persona beneficiaria, en el primer pago que reciba, se llenará una cédula de información con datos del menor: peso, talla, estado de salud, quién lo cuida, así como vivienda, recreación, alimentación y educación, entre otros factores para evaluar el desarrollo del niño beneficiario y darle seguimiento.

La Secretaría prevé incorporar a 158 mil 747 niñas y niños más, para llegar a la meta de 220 mil, dando prioridad a quienes viven en comunidades indígenas. La inversión será de 2 mil 192 millones de pesos.