En Senado, Morena va por crear Inmecob; fusionaría IFT, CRE y Cofece

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, propuso fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Cofece en un Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

Así lo dio a conocer este miércoles, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, donde dio a conocer la iniciativa presentada ante la Comisión Permanente, donde plantea reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Federal, a fin de que el Inmecob sustituya a los otros tres.

De acuerdo con la propuesta, el nuevo instituto será autónomo y no estará sujeto a ningún otro órgano del Estado, pero sí deberá rendir cuentas al Poder Legislativo.

Su función fundamental consistirá en garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores diferentes sectores de la economía, como telecomunicaciones, radiodifusión y energía, así como prevenir y combatir los monopolios.

Austeridad, Eficiencia y T-MEC

Entre las razones para crear el Inmecob, indica que, tras la pandemia de Covid-19, el Estado requiere “más que nunca” de un “política de austeridad”, como la aplicada por la “Cuarta Transformación”, que reduzca y optimice los gastos.

En este sentido, resaltó que, para 2020, el presupuesto del IFT, Cofece y CRE suma dos mil 375 millones 356 mil pesos, mientras que el del Inmecob disminuiría a mil 875 millones 356 mil 400 pesos, es decir, 500 millones de pesos menos al año.

También señaló que los tres órganos reguladores existentes comparten facultades, por lo que al integrarse en uno solo disminuiría “la pesada carga que hoy representa cada uno de ellos para el pueblo de México, sin que eso signifique prevaricar al cumplimiento de las funciones y atribuciones que actualmente desarrollan”.

En este sentido, sostuvo que, al unir a los tres órganos, el Inmecob alcanzará mayor eficacia «al poder contar de forma inmediata con el conocimiento de los reguladores sectoriales, que ejercen un control continuo sobre sus respectivos sectores”.

Asimismo, aseguró que las características del nuevo instituto cumplen con lo estipulado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entra en vigor en junio, pues este obliga a México a que el organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente y no rinda cuentas a un proveedor de servicios públicos.