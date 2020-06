Your browser does not support the video tag.

Durante los dos primeros meses del confinamiento por la pandemia del Covid-19 (marzo-abril), el OVSG en Puebla registró 281 víctimas con algún tipo de violencia sexual, mientras que reportó 13 probables feminicidios y 844 llamadas al 911 por violencia familiar.

Lo anterior, de acuerdo con el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Puebla en el marco de la pandemia por Covid-19”, del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Universidad Iberoamericana,

En este reporte, se hizo énfasis en que la medida del confinamiento ha generado que la violencia sexual se haya exacerbado en el estado; los 281 reportes son de víctimas de abuso, acoso, hostigamiento sexual, violación y violación a la intimidad sexual, aunque no se precisó si son solo de la capital poblana o de varios municipios.

“La violencia sexual es entendida como un ejercicio de poder que busca el control y el sometimiento del cuerpo de las mujeres, mediante la intimidación sexual, la fuerza, el hostigamiento y el acoso sexual ya no sólo desde espacios privados, sino también ahora desde el confinamiento, en espacios digitales y uso del internet”, citó el OVSG.

De igual forma, en el informe se señaló que, durante el segundo bimestre del año, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó sólo ocho feminicidios, mientras que el observatorio registró 13, lo que representa el 62.5 por ciento más.

Feminicidios no han cesado pese a pandemia

El Idhie manifestó que estos datos ponen en evidencia, por un lado, que los feminicidios durante la pandemia no han cesado, y por otro, que un gran número de los casos suceden en espacios privados y por las parejas sentimentales de las víctimas.

Además de que el confinamiento obligatorio enmarcado dentro de Jornada Nacional de Sana Distancia, pone en una situación grave de riesgo y peligro a las mujeres que previo a la emergencia sanitaria ya eran víctimas de violencia.

Es necesario precisar que el martes pasado, la secretaria de Igualdad Sustantiva (SIS), Mónica Díaz de Rivera Álvarez, reconoció que la violencia familiar incremento por el confinamiento, pero lo calificó como algo “normal” que pasaría al estar por mucho tiempo en sus casas.