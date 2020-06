Ejército ha transportado 3,567 toneladas de equipo e insumos médicos

Your browser does not support the video tag.

Elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han transportado 286 toneladas vía aérea y 3 mil 280 toneladas, por tierra, de equipo e insumos médicos para hospitales del Sector Salud y para instalaciones militares empeñadas en atender la pandemia de Covid-19.

Las rutas de transporte han partido desde el Almacén General de Sanidad (hangar No. 5), ubicado en el Sexto Grupo Aéreo de esta ciudad, con destino a las instalaciones médicas y de almacenamiento ubicadas en los diferentes municipios de los 31 estados de la República y la Ciudad de México.

A partir del 31 de marzo de 2020, este Instituto Armado ha realizado 105 traslados terrestres, transportando 702 toneladas de equipo e insumos médicos, para el abastecimiento de los hospitales del Sector Salud federal.

Asimismo, en 492 rutas terrestres se han movilizado 2 mil 578 toneladas de suministros clínicos y equipo de protección, que han sido entregados a los Hospitales e instalaciones Militares Covid-19 ubicados en todo el país, lo que hace un total de 3 mil 567 toneladas.

Por otra parte, a partir del 29 de abril pasado, se han realizado 39 rutas aéreas, con aeronaves de transporte mediano y pesado “CASA” C-295, “HÉRCULES” C-130 y “SPARTAN” C-27J, transportando 286 toneladas de equipamiento e insumos médicos, así como equipo de protección personal.