Detiene SSP al “Perusy”, presunto narcomenudista de Huejotzingo

Your browser does not support the video tag.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la policía municipal de Huejotzingo, la Guardia Nacional y la Sedena, detuvieron en flagrancia a un presunto narcomenudista que operaba en esta región, apodado «El Perusy” o “La Paca”.

Mientras los policías estatales hacían un recorrido de prevención de ilícitos -en el que participaron los tres órdenes de gobierno– en la zona de Santa Ana Xalmimilulco, un ciudadano les informó que en la zona se encontraba un narcomenudista que operaba desde hace tiempo, por lo que de inmediato montaron un dispositivo para su localización.

Fue en la calle Porfirio Díaz en donde encontraron a la persona con las características físicas y de vestimenta descritas, por lo que hicieron una revisión en la que le encontraron 52 bolsas pequeñas con polvo blanco con características de la cocaína; en ese momento el varón quedó detenido.

El hombre fue identificado como Luis Mario R., alias “La Paca” o “El Perusy”, quien quedó a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones correspondientes.