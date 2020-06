Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, pronto quedará acreditado como una persona deshonesta, pues continúa usando la autonomía universitaria para ocultar sus irregularidades.

En rueda de prensa la mañana de este martes, el mandatario dijo que Esparza Ortiz, quien ha tratado de impedir al gobierno estatal realizarle auditorías a su gestión, “dicta los boletines” enviados a la BUAP a medios con los que tiene convenio para atacarlo.

Además, sostuvo que el rector de la máxima casa de estudios de Puebla se describe “como el espíritu de la universidad y de la autonomía”, aunque en realidad es “una persona deshonesta”.

Al respecto, afirmó que en cualquier quedará acredita la verdadera cara de Esparza Ortiz, aunque no especificó cómo.

Lo anterior porque durante el lunes, Barbosa Huerta declaró que “en algunos casos de desapariciones de mujeres”, cuando se le daba seguimiento al caso, se percataban que a los pocos días aparecía porque “se había escapado con el novio”, lo que fue criticado.

Entre las críticas que recibió, estaban las de Esparza Ortiz, quien a través de Twitter habló sobre el tema, a pesar de que en la BUAP se han dado casos de hostigamiento sexual por parte de docentes hacia alumnas, quienes lo han denunciando tanto en instancias universitarias, sin que les resuelvan nada, como a través de protestas.