Desarrollo inmobiliario, actividad ordenada y sustentable: Pérez

En su tercer día de trabajo desde la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, la edil Karina Pérez Popoca recalcó la importancia del desarrollo inmobiliario en San Andrés Cholula, como una actividad ordenada y sustentable, fundamental para la reactivación económica.

Lo anterior, dijo, permitirá generar mejores condiciones para quienes estén interesados en invertir en el tercer municipio más importante del estado y con ello dar paso la generación de empleos.

Señaló que la interlocución que ha tenido con constructores, inmobiliarias, cámaras de vivienda, así como la población en general permitirá agilizar los trámites pendientes, propiciando una mayor recaudación por parte del municipio, misma que se traducirá en más y mejores servicios públicos, obra, seguridad y programas que favorezcan el bienestar de quienes menos tienen y más lo necesitan,

Durante estos tres primeros días, Pérez Popoca aseveró que ha atendido 17 audiencias privadas para ayudar a concretar los proyectos en cuestión, muchos de ellos rezagados por administraciones anteriores.

Al respecto, afirmó que su administración vigila que los proyectos inmobiliarios que se desarrollan en el municipio estén estrictamente apegados a los requerimientos de sustentabilidad, cuidado al medio ambiente y movilidad en favor de futuras generaciones.

Entre los temas que los empresarios y ciudadanos exponen a la presidenta municipal, se encuentra la expedición de licencias de construcción de obra, permisos de uso de suelo, instalación de anuncios, constancia de identificación de predio, entre otros.