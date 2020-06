Your browser does not support the video tag.

Este miércoles por la tarde, en Puebla se reportaron 4 mil 742 casos acumulados con Covid-19, 8.6 por ciento más que en la mañana; del total, el mayor porcentaje, de 12 por ciento, tiene entre 45 y 49 años, informó la Secretaría de Salud (SS) federal.

Según los datos de la dependencia federal, los otros rangos de edades en Puebla más afectados con el virus son de 40 a 44 y, de 50 a 54, ambos con el 11 por ciento de los contagios.

Con el 10 por ciento, cada uno, están de 30 a 34 años, de 35 a 39, y de 55 a 59; con 9 por ciento, de 25 a 29 años.

Las edades menos vulnerables son de 0 a 4 años con 0.2 por ciento; de 5 a 9 años y de 10 a 14 años, con 0.3 por ciento; de 85 a 89 con 0.7 por ciento; de 90 a 94 años con 0.2 por ciento; de 95 a 99, con 0.1 por ciento y de 100 a 104 años, con 0.02 por ciento, pues de esta último, hay sólo una mujer.

El 58 por ciento, es decir 2 mil 759, es de hombres, mientras que las mujeres representan el 42 por ciento: mil 983 casos.

Respecto a las muertes, sumaron ya 667, 5.3 por ciento más que las reportadas por el gobierno del estado en la conferencia de la mañana; en tanto, según la SS federal, hay 917 activos –con síntomas en los últimos 14 días—cifra que se elevó apenas 1 por ciento.