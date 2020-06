Darovi acuerda con Issstep surtirle medicamentos faltantes “lo antes posible”

Your browser does not support the video tag.

Tras las denuncias de derechohabientes por desabasto de medicamentos contra el cáncer y otros, Miguel Ángel García Martínez, director del Issstep, la junta de gobierno y la farmaceútica Darovi se reunieron para acordar acciones como aumentar el surtido “lo antes posible”.

A través de un comunicado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep) dio a conocer que las partes llegaron a los siguientes acuerdos para “garantizar el abasto y distribución”:

Reorganización del servicio de abasto mediante la evaluación de necesidades. Incremento lo antes posible del surtimiento de todas las claves del catálogo de medicamentos. Establecimiento de un sistema de semaforización que permita prever el desabasto de algún fármaco para la atención inmediata. Implementación de un sistema de supervisión de surtimiento en cada una de las 24 farmacias del organismo y nueve botiquines.

El instituto sostuvo que es de su interés cubrir todos los medicamentos para los derechohabientes, pero “priorizando las mejores alternativas para quienes padecen enfermedades oncológicas o crónico degenerativas”.

Aseguró que ejecutará “la mejor estrategia posible para cubrir las necesidades de aquellos medicamentos que hayan sido declarados como desabasto nacional, a través de un comité que determine el camino a seguir en beneficio siempre de la salud de los pacientes”.

Señaló que, sin excepción, en todo medicamento se evalúan registros y permisos de distribución para proteger a los usuarios y evitar riesgos sanitarios por medicamentos caducos, apócrifos o que no cuenten con un sustento legal, comercial o médico válido en el país.

Asimismo, aseguró que existe disposición de todas las partes de “para alcanzar metas institucionales, siempre que los laboratorios proveedores tengan la capacidad de cumplir con su producción y logística”.

Cabe recordar que, este miércoles, Ángulo 7 documentó quejas de derechohabientes del Issstep por desabasto de medicamentos oncológicos, lo cual atribuyeron a que “se le da preferencia a un proveedor”.