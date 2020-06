Your browser does not support the video tag.

Con 19 mil 897 casos activos y 14 mil 73‬ camas ocupadas a nivel nacional, la curva epidemiológica de Covid-19 lleva 14 días estancada, por lo que las predicciones oficiales quedaron rebasadas, informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Este miércoles por la tarde, durante la conferencia de prensa para dar a conocer el informe diario sobre Covid-19, el funcionario expuso que la medición de la curva implica tres factores: casos nuevos confirmados, hospitalización en camas generales y hospitalización en terapia intensiva.

Respecto a la primera, resaltó que los casi 20 mil casos reportados como activos días indican que «la predicción que teníamos quedó rebasada, ya que llevamos cerca de 14 días en donde se ha estancado el descenso de la curva de contagios, pero tampoco tiene un patrón ascendente».

En tanto, las muertes confirmadas por Covid-19 hasta este miércoles suman 15 mil 357, pero hay al menos mil 468 sospechosas.

Sobre la hospitalización, detalló que, de 23 mil 830 camas generales, hay 10 mil 952 ocupadas, mientras que de las 8 mil 51 camas con ventilador, 3 mil 121 están con pacientes críticos.