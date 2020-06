Congreso de Puebla avala desaparecer Imeplan; habrá ahorro de 20 mdp

Your browser does not support the video tag.

Por mayoría de votos, el Congreso de Puebla aprobó desaparecer el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), por representar duplicidad de funciones, además de que representará un ahorro de 20 millones de pesos anuales, que se le destinaban.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Gabriel Biestro Medinilla resaltó que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial se va a hacer cargo de las funciones en lugar del Organismo Público Descentralizado (OPD), ahora extinto.

Advirtió que se trata de un tema de eficacia en el uso del presupuesto y hace unos meses ya se habría acordado reducir el presupuesto del órgano que no se usaba para los fines creados, de tal forma que garantizó que no se trata de destruir nada.

En su oportunidad, Mónica Lara Chávez dio su voto de confianza al gobierno estatal —que presentó la iniciativa— para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial se llevan a cabo las acciones en la materia, por lo que apoyó la desaparición del OPD, creado en 2017 durante la administración de Antonio Gali Fayad.

En contra parte, Raúl Espinosa Martínez expresó que una de las limitaciones del estado mexicano es la ausencia de planeación a largo y mediano plazo, por lo que lamentó la propuesta de extinguir dicho instituto, opinión que compartió Mónica Rodríguez Della Vecchia.

Avalan paridad en plebiscitos de juntas auxiliares

Por otro lado, los legisladores aprobaron por unanimidad un dictamen por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 224, el acápite del artículo 225; y se adiciona un cuarto párrafo y los incisos a) y b) al artículo 225 de la Ley Orgánica Municipal, con el fin de garantizar el derecho igualitario de las mujeres para ser elegidas en las elecciones de las juntas auxiliares, por lo que mencionó que es necesario crear reglas que permitan la participación del género femenino en los plebiscitos.

Durante el desarrollo de la sesión virtual, en un punto distinto del orden, se dio lectura al oficio CGLMC/37/2020 que presentó el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, coordinador del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano (MC), por el que informó la determinación de separar al diputado Héctor Eduardo Alonso Granados de ese grupo legislativo, mismo que fue turnado a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para su conocimiento.