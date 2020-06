Comunicación de STPS, sin atender solicitudes para informar a poblanos

Your browser does not support the video tag.

La Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a cargo de Cristina Juárez Zepeda, omite responder las solicitudes que le hace la prensa para abundar en datos sobre el trabajo de la dependencia e informar a la ciudadanía interesada en ellos.

A través del contacto oficial por Whastapp de la funcionaria, Ángulo 7 le ha pedido informar qué empresas incumplen en Puebla con la suspensión de actividades no esenciales, así como respecto a los avances del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sin haber recibido respuesta alguna.

Lo anterior, a propósito de que la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer, el viernes pasado, las cifras de personas inscritas y aceptadas para ingresar al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero sólo para la Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México.

Tras ver esta información, ciudadanos pidieron a este medio solicitar los números correspondientes a Puebla, lo cual se hizo el lunes ante Juárez Zepeda, pero ella se limitó a dejar el mensaje en visto. Tampoco accede a responder llamadas telefónicas.

Vale resaltar que la actuación de esta funcionaria contrasta con la de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Rubén Linares Carrillo, quien a accedió a explicar en entrevista, el pasado 3 de junio, qué proyectos tiene contemplados la dependencia para Atlixco, Puebla y Cholula.

A Linares Carrillo también se le contactó por su número oficial de Whatsapp, en relación a información proporcionada por el titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, durante conferencia de prensa el 26 de mayo.

También omite informar sobre empresas incumplidas

En la capital estatal, empleados de call centers han acusado que les exigen seguir trabajando en oficinas sin las medidas de distanciamiento y sanidad mínimas, incluso pese a haber detectado a personas contagiadas con el nuevo coronavirus, como el caso de la compañía Alorica.

El 20 de abril, este medio le pidió a Juárez Zepeda qué precisara qué empresas poblanas estaban. Ante la nula atención, se insistió de nuevo el 11 de mayo.

Como en el caso anterior, su única acción fue dejar la petición en visto, sin dar ningún tipo de explicación. Tampoco respondió cuando se le pidió el nombre de su jefe de prensa.