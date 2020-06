Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla cumplió orden de aprehensión en contra de Armando, alias “El Betis” o “El Capitán América”, identificado como el principal incitador del linchamiento de dos encuestadores en Ajalpan.

Con base en la investigación, señaló la fiscalía, el detenido también fue uno de los principales agresores de los occisos el 19 octubre de 2015, cuando los hermanos fueron confundidos con secuestradores.

Tras los hechos, “El Betis” huyó un tiempo a Oaxaca, pero regresó a Ajalpan, donde la Agencia Estatal de Investigación lo detuvo.

Ante el mandamiento judicial cumplido por la FGE, Armando deberá responder por los delitos de homicidio calificado y motín.