CFE: mercado negro de energía // Manejo ilegal del capital privado

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que la supuesta privatización silenciosa del sector eléctrico nacional que concretaron los seis gobiernos neoliberales (panistas a la cabeza) dejó un rosario de atracos a la nación, aunque altamente redituables al capital privado. Por ejemplo, obras inconclusas, pero con pago garantizado y permanente; pago de tarifas menores a las que deberían cubrir por transmisión; contratos leoninos, con un fuerte impacto negativo para el erario; retiro paulatino de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar cupo y vía libre a las empresas particulares y muchísimo más.

Prácticamente todos los días sale a flote cualquier cantidad de irregularidades en los contratos otorgados a particulares por esos seis gobiernos, y para no variar ayer el director general de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, Mario Morales, denunció la existencia de un mercado negro o paralelo de venta de energía eléctrica a través de simulación de sociedades de autoabastecimiento, lo que ocasionó que en los tres últimos años la empresa del Estado no haya percibido alrededor de 22 mil 800 millones de pesos y el hallazgo de una sociedad de autoabasto (de energía eléctrica) con 10 mil 500 integrantes, de los cuales algunos se han convertido en socios con una participación de un peso ( La Jornada, Israel Rodríguez).

El funcionario detalló que tales sociedades son resultado de la legislación de 2012 (cortesía de Felipe Calderón), en la que se protegió de manera irregular la figura de autoabasto y se les fijaron tarifas de porteo por la utilización de las redes de CFE muy por debajo de las que existen a escala mundial. A éstos se les denominó contratos legados, que suman 284 y tienen un costo promedio de 7 mil 500 millones de pesos anuales y son pagados o compensados por los consumidores finales de energía eléctrica.

De acuerdo con Morales, en 2018 tuvieron un impacto de 7 mil 800 millones de pesos, en 2019 de 7 mil millones y en 2020 se estima que su costo será de 8 mil millones, que la CFE deja de percibir por las tarifas preferenciales en el costo por el transporte de energía a través de las redes de transmisión y distribución de la propia empresa del Estado. Lo que se busca es que estos costos se le paguen a la comisión, sin olvidar que hay una sobrecapacidad instalada por la entrega indiscriminada de permisos de la Comisión Reguladora de Energía (ídem).

Ese es el resultado de la plena certeza jurídica que Felipe Calderón promovió y garantizó al capital privado participante en el sector eléctrico desde su efímero paso por la Secretaría foxista de Energía y después como inquilino de Los Pinos, porque, decía, a nadie conviene una legislación que suponga riesgos; ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores.

BOA y arranque electoral

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que de manera descuadrada y a partir de un extraño documento anónimo (una especie de OBNI: Objeto Boa No Identificado), ayer se dio en Palacio Nacional una especie de banderazo de arranque de un proceso electoral, el de 2021, que pinta para ser arrebatado y candente.

El presidente de México asignó una excéntrica validación a un presunto plan de guerra política del cual se dijo desconocer el origen y su autenticidad: unas hojas sin identificación alguna, escritas a máquina, con un poco convincente sello en diagonal para destacar el carácter “confidencial” del asunto y una serie de consideraciones que aún cuando pudieran reflejar posturas y conductas políticas cotidianamente advertibles en sus opositores, no deberían haber sido suficientes para ser presentadas acusatoriamente, como cosa mediáticamente casi probada, en el marco institucional de la conferencia mañanera de prensa del hombre que encarna el mayor poder político del país.

Según lo difundido ayer, diversas personas y organizaciones estarían integrando un Bloque Opositor Amplio (sus siglas, BOA, de inmediato tomaron lugar preferente en las redes sociales) que buscaría reducir el dominio morenista en la cámara de diputados a elegirse el año venidero e impedir avances en las quince gubernaturas estatales a renovarse y en congresos locales. Además de los detalles operativos para conseguir tal objetivo, se plantea impulsar el no a la continuidad del presidente López Obrador a partir de la consulta sobre revocación de mandato en 2022.

Aun cuando se desmarcó una buena parte de los personajes e instituciones mencionadas en el presunto plan BOA, la difusión mañanera provocó una notable excitación de ánimos políticos. Por una parte, quienes consideran conspiratorio y traidor al interés nacional lo señalado en el hipotético proyecto BOA y, por otra parte, quienes defienden el derecho de esos opositores a organizarse para incidir en los próximos comicios.

En esos reacomodos de trincheras, el senador José Ramón Enríquez Herrera ha dejado el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) para pasar de inmediato al de Morena. Médico de profesión y expresidente del municipio de Durango, cargo este al que llegó postulado por Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, Enríquez Herrera da así a Morena un voto clave en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, le restituye el asiento dejado por Lilly Téllez y asesta más que un coscorrón a Dante Delgado y Enrique Alfaro.

La BOA vs. la Morena… arranca el ring electoral

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que la disputa política por el 2021 y por la mayoría en la Cámara de Diputados se adelantó varios meses y comenzó en medio de la peor pandemia y crisis económica que haya conocido México. Dos mensajes del presidente López Obrador en los últimos días dieron el “banderazo”: el primero su ultimátum para las definiciones de quiénes están “con él o contra él” del domingo pasado, y el segundo el anuncio ayer martes desde Palacio Nacional de que descubrió un supuesto “documento confidencial” que, en la voz conspirativa de Jesús Ramírez, dio vida al Bloque Opositor Amplio o BOA, que buscaría ganarle el poder en 2021 a través de una serie de acciones para desacreditar a su Gobierno.

No hay certeza ni confirmación de que el documento que reveló ayer el Presidente sea real; de hecho ayer proliferaron los deslindes de la existencia no solo del documento sino de un “compló” como el que se describe en el documento de marras, al que en Palacio Nacional quisieron darle un valor probatorio casi de una gran “conspiración” de empresarios, opositores, gobernadores, expresidentes, intelectuales y periodistas en contra de López Obrador, sin ninguna prueba, más que el dudoso documento, parece una estrategia de “victimización” del hoy Presidente y de su 4T.

Ayer incluso se manejó que el documento que revela el plan siniestro de la BOA, que en el fondo no es otro más que ganarle la mayoría en 2021 a Morena para arrebatarle el control del presupuesto federal a este Gobierno y después buscar enfrentarlo en la revocación de mandato de 2022, pudo haber sido redactado desde una oficina federal, a partir de los datos que aparecen en el PDF que circuló profusamente y cuya elaboración remitía supuestamente al vocero de la Secretaría de Gobernación, Omar Cervantes, quien no solo salió a desmentirlo de inmediato sino a ratificar su “lealtad completa hacia la 4T”.

Anuncios espectaculares contra AMLO aparecen en Guadalajara justo en medio de la pugna abierta que sostienen el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente López Obrador. En medio de acusaciones, anuncios y confrontaciones, lo único cierto en estos momentos es que el proceso electoral federal de 2021, que formalmente comienza en septiembre, parece haber iniciado tres meses antes.

No hay duda de que la oposición se está uniendo para enfrentar a Morena en los próximos comicios por la Cámara de Diputados y aquí mismo hemos hablado de contactos entre el PAN, MC y el PRI; tampoco hay ninguna duda de que, a estas alturas, hay grupos empresariales que están a disgusto con las políticas económicas de López Obrador que desalientan inversiones, que ignoran a las empresas y que les negó todo tipo de ayuda para ayudarlos a no cerrar empleos en la peor crisis económica y que por eso varios de esos grandes empresarios financiarían movimientos de oposición a la 4T.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala indica que 1. Lección de respeto. Ricardo Monreal, líder del Senado, respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en su conferencia mañanera develó la existencia del Bloque Opositor Amplio, así como de mecanismos de difamación a personas o servidores públicos desde las redes sociales. Con toda mesura, subrayó que el INE debe actuar de oficio para investigar si algunas organizaciones políticas utilizan para otros fines los recursos públicos que reciben, y si es que existe la estrategia de calumnia a personas, incluso al mismo gobierno federal. Precisó que esto no debe ser un pretexto para la persecución a periodistas por su línea editorial. El INE, dijo, debe centrarse en el presupuesto que reciben las organizaciones y partidos para fines de capacitación, organización y educación cívica. El respeto que guarda a periodistas y medios de comunicación, quedó confirmado. Posición digna de emularse.

2. Échenle ganas. El dirigente del PAN, Marko Cortés, afirmó que está en diálogo con otros partidos políticos para crear un frente electoral opositor en las elecciones intermedias de 2021. Eso sí, no incluiría a México Libre, de Margarita Zavala y del expresidente Felipe Calderón y que busca su registro como partido. ¿Los rencores no se olvidan? Argumentó que la actual legislación electoral no permite a las nuevas formaciones políticas ir en coalición con otros partidos en la primera elección a la cual se presentan. Sobre el supuesto documento de la oposición que busca crear un frente unido para el próximo año, dijo que el PAN “siempre ha sido transparente y siempre ha estado del lado de la vida y el desarrollo de los mexicanos”. Tienen apenas tiempo para reunirse y sumar sus fuerzas. Suerte mil.

3. Derrumbe. Se tambalea el hombre fuerte de Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León. Este viernes, en periodo extraordinario, el Congreso estatal someterá a votación el dictamen para sustituir o inhabilitar al secretario General de Gobierno, Manuel González. La orden proviene de parte de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que encontró que González habría incurrido en irregularidades en la recolección de firmas para avalar la candidatura independiente a la Presidencia de la República de El Bronco. La sanción al gobernador sigue pendiente gracias a que se amparó, pero González podría ser destituido e inhabilitado por seis años. Ya veremos.

La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que en Palacio Nacional tienen un reporte de la firma Metrics, con el título Análisis de Comportamiento y Valor de Marca Digital: Presidencia de la República. Mayo 2019-Mayo 2020, sobre cuatro momentos clave del último año: el antes y el después del caso Ovidio Guzmán, la coyuntura del feminismo y la crisis covid-19. Se da cuenta del constante ataque al gobierno desde cuentas asociadas a México Libre, de Felipe Calderón, y a #LaR y Frenaaa, movimiento encabezado por Pedro Luis Martín Bringas. Por lo pronto, ya están detectadas ahí las 105 cuentas desde las que se alimentan bots para incendiar las redes, entre ellas @JLozanoA, @marianagc y @ferbelaunzaran.

Que Morena recuperó rápido el escaño que perdió con la partida de Lilly Téllez al fichar al ex integrante de Movimiento Ciudadano José Ramón Enríquez, quien ya venía coqueteando con el grupo mayoritario cuando votó con ellos la Ley de Amnistía, en abril pasado. En los próximos días, las cuatro integrantes de Encuentro Social quizá se sumen también, luego de que se disolvió su bancada hace una semana por no contar con el mínimo de miembros.

